Nous, professionnels de la santé ci-dessous, voulons exprimer l’urgence sanitaire réelle à ce que la population éligible se fasse vacciner contre la COVID-19.

La quatrième vague qui sévit présentement au Nouveau-Brunswick avec le variant Delta affecte cette fois-ci de façon disproportionnée les non-vaccinés et malheureusement aussi les enfants.

Le variant Delta est hautement plus transmissible et il produit une maladie plus sévère. Ces constats sont fort inquiétants, car des gens vulnérables seront très malades.

Nous pressons tous les gens éligibles de se faire vacciner avec les deux doses recommandées, très particulièrement les gens souffrants de surpoids et d’obésité, les gens âgés et ceux avec des maladies chroniques.

Il est temps d’agir, car il faut au moins quatre semaines afin de recevoir les deux doses, et une seule dose est insuffisante pour affronter le variant Delta.

Les vaccins contre la COVID-19 qui sont offerts au Nouveau-Brunswick sont hautement sécuritaires, efficaces et approuvés par Santé Canada.

Nous prévoyons des semaines très difficiles à venir où le système de santé du Nouveau-Brunswick sera poussé bien au-delà de sa limite et nous sommes sensibles aux drames que vivront les familles des victimes de la COVID-19.

Merci de l’attention que vous porterez à notre plaidoyer.

Dr Sameh El Bailey, MRCPath, microbiologiste médical, Horizon

Dre Christine Bourque, FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Vitalité

Dr Brandyn Chase, FRCPC, infectiologue, Horizon

Guillaume Desnoyers, PhD, microbiologiste moléculaire, Vitalité

Dre Chelsey Ellis, FRCPC, microbiologiste médicale, Horizon

Dr Richard Garceau, FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Vitalité

Dr Gabriel Girouard, FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Vitalité

M. Daniel Landry, BScPharm, pharmacien en maladies infectieuses, Vitalité

Dre Jaclyn LeBlanc, FRCPC, infectiologue, Horizon

Timothy MacLaggan, PharmD, pharmacien en maladies infectieuses, Horizon

Dr Stephen R. Robinson, FRCPC, infectiologue, Horizon

Dre Caroline Sheitoyan-Pesant, FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Vitalité

Dr Daniel Smyth, FRCPC, infectiologue, Horizon

Dr Ian Stuart, MD, microbiologiste clinique, Horizon

Dre Louise Thibault, FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Vitalité

Dr Duncan Webster, FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Horizon