La Société nationale de l’Acadie est toujours bien vivante

Connaissez-vous un organisme si voué à la sauvegarde de la langue et de la culture acadiennes qui a déjà une existence de 140 ans?

Oui, vous l’avez bien deviné! Il s’agit de la Société nationale de l’Acadie dont la naissance remonte à la première convention nationale acadienne ayant eu lieu à Memramcook en 1881.

En fin de semaine dernière, on y tenait sa 141e assise annuelle.

En soi, c’est un exploit historique à ne pas oublier et à souligner.

Par ces quelques mots, je voudrais souligner l’excellente besogne accomplie par Louise Imbeault qui occupait la présidence de cet organisme depuis 2017.

Durant son mandat de quatre ans, dans les divers médias, elle nous a fait honneur par ses interventions régulières, par la qualité impeccable de son français, par sa vision et son engagement soutenu.

Mille mercis, Mme Imbeault.

À son arrivée à la présidence, j’ai comme compris par ses remarques qu’il se présentait deux essentielles lacunes à la SNA, soit l’état des finances et le manque flagrant de personnel.

Il semble que cela a été corrigé depuis son séjour.

Parlant de finances et de personnel, est-ce qu’il serait possible que le peuple acadien ne pouvant pas toujours assister aux réunions de la SNA soit mis au courant dans ces deux domaines?

Enfin, le nouveau président élu, Martin Théberge, me semble lui aussi être une autre personne dynamique, remplie de fierté acadienne et très engagée envers notre langue et notre culture.

Comme tous les autres qui croient à l’avancement et à l’épanouissement de notre fragile peuple, de notre langue et de notre culture, je souhaite longue vie à la SNA ainsi qu’à tous les autres organismes luttant avec courage pour nos droits individuels et collectifs y compris l’Acadie Nouvelle, notre merveilleux et combatif quotidien francophone.

Alcide F. LeBlanc

Moncton