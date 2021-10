La vaccination obligatoire et le leadership de l’association des enseignants

Le 7 octobre, dans une même page du journal, on apprend que deux maires du Nord déplorent le fait que l’éclosion de la COVID-19 fait des ravages dans leurs milieux. Il est également dit que «l’opération coupe-circuit», même si elle représente des mesures pénibles, est nécessaire pour enrayer le fléau.

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, accueille les mesures gouvernementales avec soulagement, une partie de sa population réclamant des mesures pour ralentir la progression du virus, pouvoir qu’elle ne détient pas. Elle donne donc son appui au gouvernement comme tout leader responsable le ferait. Pas de temps pour la petite politique.

Quant au maire Éric Marquis d’Edmundston, il dit que les mesures annoncées par Fredericton démontrent l’urgence de la situation. Selon lui, elles vont contribuer à faire diminuer la pression sur le système hospitalier. Et, il prend bien soin d’ajouter que la vaccination est nécessaire pour que les mesures de santé publique soient encore plus efficaces.

La Société médicale, quant à elle, est d’accord avec les mesures sanitaires. Selon l’organisme, elles «sont essentielles afin de protéger les citoyens, particulièrement les enfants non vaccinés et les Néo-Brunswickois immunodéprimés». Le docteur Mark MacMillan affirme que le système ne dispose pas des ressources humaines ou des espaces nécessaires pour prendre en charge cet afflux de patients sans devoir réduire d’autres services.

Le problème est d’envergure: de plus, il est planétaire. Des agissements tels sont exactement ce que nous sommes en droit de nous attendre de leaders engagés dans leurs sociétés respectives.

Au milieu de la même page, une manchette dit: «Vaccination obligatoire: l’association des enseignants critique Higgs». La présidente Nathalie Brideau dit être favorable aux consignes de la Santé publique et en accord pour des écoles «saines et sécuritaires», mais, pour ce qui est de la vaccination obligatoire (pour les fonctionnaires et les enseignants), elle disait qu’en imposant de telles mesures, le gouvernement se montre incapable de «mobiliser» et de «convaincre» suffisamment de citoyens de se faire vacciner. Elle aurait pu accuser Higgs, peut-être, d’être allé trop vite dans la phase verte, mais pas de ne pas avoir été capable de «mobiliser» et «convaincre» la population.

Le même article nous apprend que 88% du personnel des écoles serait pleinement vacciné. Quelqu’un, quelque part, a dû savoir «mobiliser» la population dont cette masse d’enseignants. Quand on favorise un milieu scolaire «sain et sécuritaire» dans une ère de pandémie, le devoir moral oblige à se protéger soi-même et les autres de la maladie et possiblement de la mort, ce que peut occasionner la COVID-19?

Une partie de la population (20% environ) refuse la vaccination. Il y en a sûrement qui ont des raisons valables, mais, quant au reste, ne s’agit-il pas, plutôt, d’entêtement, comme ceux qui refusent la vaccination pour des raisons religieuses? Ou encore ceux qui cherchent leurs données supposément «scientifiques» dans des réseaux sociaux peu fiables où il se dit, impunément, n’importe quoi?

Un type de la région de Moncton faisait circuler la vidéo où cette femme médecin américaine met en garde contre le vaccin: il contiendrait, selon elle, un gadget électronique capable de détecter les moindres faits et gestes. On aura tout vu et tout entendu!

Et on a aperçu à la télévision cet évêque américain de confession protestante qui incitait les siens à fréquenter les lieux de culte malgré la pandémie affirmant que «Dieu était plus fort que le virus». Au cours des quelques jours qui suivirent, le pasteur se mourait de la COVID-19.

On va même jusqu’à dire que la COVID-19 est une chasse aux sorcières. Voilà le genre de sornettes que véhiculent certains réseaux sociaux. C’est triste et c’est surtout grave parce qu’elles donnent lieu à la désinformation qui, elle, donne libre cours à la propagation d’une maladie désastreuse qui peut entraîner la mort. Et, alors, on n’aurait rien de mieux à faire que de contester la vaccination obligatoire!

La position de l’AEFNB déçoit. Nous aurions aimé voir la présidente, elle aussi, tenter de «mobiliser» ce 12% de sa population pour le «convaincre» des bienfaits de la vaccination. Elle aurait ainsi su se rallier à la volonté de la grande majorité de la population qui espère, dans un avenir prochain, connaître à nouveau la normalité. La vaccination est une responsabilité sociale et morale, et une question de solidarité humaine. Et, quand on n’accepte pas de s’y prêter de bon cœur, peut-être faut-il la rendre obligatoire.

Hector J. Cormier

Moncton