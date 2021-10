Salon du livre de Dieppe: bravo aux gestionnaires et aux bénévoles

Trois fois bravo aux gestionnaires et aux bénévoles du Salon du livre de Dieppe! J’y ai passé trois jours complètement émerveillée par ce que «mon» Acadie a pu y réaliser.

Comme ex-gestionnaire, j’ai pris le temps de réfléchir à ce que l’organisation d’un tel événement a dû commander. Des mois et des mois de préparation dans un contexte de pandémie durant lequel les consignes variaient d’une semaine à l’autre.

Un total de 62 auteurs invités, une dizaine de lancements, une douzaine de conférences, neuf rencontres littéraires, sept tables rondes, seize activités jeunesse (sans compter les virées d’auteurs dans les écoles) et un bouillonnement littéraire extraordinaire!

Je n’arrive pas à imaginer à quel point, dans un tel contexte de saute-mouton, les gestionnaires ont pu réussir ce que j’y ai vu et ce que j’y ai vécu. Une attention hors-norme aux moindres détails de sécurité et un roulement horaire similaire à celui de notre radio et de notre télévision publiques, il faut le faire!

Comme auteure, j’ai été reçue avec la chaleur acadienne dont je m’ennuie au Québec. J’y ai rencontré des auteures et des auteurs extraordinaires venant de l’Acadie et de la francophonie en général.

J’ai été choyée de participer à des échanges et à des tables rondes riches en animation et en questions multiples.

J’ai eu le privilège de passer une heure en discussion avec des Acadiennes du groupe de lecture Latulu, des femmes extraordinaires qui ont fait avancer l’Acadie, chacune dans sa profession. Bravo «les filles», je vous aime et nous garderons contact, promis!

Comme maman, j’ai été ébahie de constater la quantité de livres francophones pour enfants. Nous n’avions pas ce privilège dans les années 1950 et 1960!

Samedi dernier, je me suis assise sur un banc de parc devant l’entrée du Centre pour observer les allées et venues de papas et de mamans qui arrivaient les uns après les autres, tenant leurs enfants par la main, et qui ressortaient des livres dans les bras. J’ai vu à l’intérieur des enfants hésitants entre un livre et un autre, sautillant d’un pied à l’autre, pour sourire de joie lorsque le parent offrait les deux. C’était émouvant.

Comme Acadienne qui le sera toujours, j’ai énormément apprécié entendre, du début à la fin de mon séjour un vrai français (avec ou sans accent, peu importe) et non ce fran-glais déboussolant qui m’avait perturbée lors d’un spectacle du 15 août il y a deux ans. C’est tout comme si j’avais eu la preuve que la langue française a survécu et qu’elle survivra en Acadie.

Micheline Savoie

Saint-Lambert, Québec