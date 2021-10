Halloween ruinée

Vendredi, les syndiqués du SCFP sont sur le piquet de grève au Nouveau-Brunswick dès 6h du matin. Toutefois, ont-ils pensé à nos enfants en ce jour d’Halloween dans nos écoles? Auraient-ils pu attendre une autre journée pour revendiquer leurs droits?

En tant que grand-mère et mère de deux enfants, je pense qu’il est honteux de leur part de n’avoir pas pensé aux cœurs des enfants ce matin, et d’avoir plutôt pensé à leurs revendications.

Jeudi soir, des milliers d’enfants se sont couchés en pensant aux costumes d’Halloween qu’ils allaient porter ce matin ainsi qu’à la belle journée qu’ils allaient avoir à leurs amis. Toutefois, l’Halloween… cette fête favorite des enfants n’aura probablement pas lieu cette année. Nos enfants n’ont pas eu droit à cette activité vendredi matin et il va pleuvoir dimanche.

J’appuie les droits et revendications des syndiqués de la SCFP, toutefois je n’appuie pas la façon et la journée qu’ils ont choisies pour revendiquer ceux-ci. Et voici, pourquoi: l’Halloween et Noël sont des journées très importantes pour nos enfants. À cause de la pandémie, tout se passe dans les écoles. Nos enfants se sont préparés depuis de nombreuses semaines pour cette journée aux déguisements terrifiants, aux classes décorées, et à se faire peur pour rire. Cependant, à 6 heures vendredi matin, sans avoir le temps de se préparer, les parents ont dû dire à leurs enfants que cette magnifique journée n’aura pas lieu. Et pour plusieurs d’entre eux, ils devaient dire à leurs enfants d’enlever leurs maquillages et costumes. La journée et le temps n’ont pas été bien choisis. Nos enfants ont été pris en otages!

Nous comprenons leurs droits et revendications des syndiqués du SCFP, mais ils auraient dû attendre une autre journée. En tant que parents, nous n’apprécions pas ce geste. Ce sont les enfants du Nouveau-Brunswick qui souffrent de leurs décisions.

Francine Savoie

Grand-mère et mère

Moncton