J’ai vraiment honte de mon premier ministre!

Avec tout le respect que je vous dois, franchement, M. le premier ministre, avec un surplus financier vous refusez un ajustement salarial égal à l’inflation, entre autres, aux travailleurs de notre système de santé! Ces anges gardiens qui nous ont protégés fidèlement contre la COVID-19. Wow! Se tirer une balle dans le pied a plus de sens!

Je dis cela sans parler des augmentations salariales que vous vous êtes accordées, mais c’est une autre histoire vous me direz. Oui, en effet!

Et qu’en est-il de l’interdiction de parler des terres non cédées aux premières nations? À moins qu’il ne s’agisse des terres exploitées et non cédées à votre patron, M. Irving? Alors, les premières nations pourraient-elles demander des redevances, de l’argent à M. Irving?

Qui défendez-vous M. le premier ministre, Irving ou les citoyens de notre province?

Vous n’êtes vraiment pas un modèle de politiciens qui donnent l’exemple à suivre aux générations à venir, à moins que la relève ne sache mieux.

Et j’ose le croire.

Bonne chance.

Marc H Savoie

Moncton