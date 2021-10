Un manque d’empathie flagrant

Alors qu’une majorité de Canadiens reconnaît l’enfer que le gouvernement canadien, de concert avec des congrégations religieuses d’hommes et de femmes, a fait subir aux familles autochtones ainsi qu’à des générations d’enfants, Jean Chrétien, déclarait à l’émission Tout le monde en parle le 24 octobre dernier n’avoir jamais rien su de ce qui se passait dans les pensionnats autochtones de tout le temps qu’il en a été le grand responsable, soit le ministre des Affaires indiennes de 1968 à 1974.

Difficile à croire. L’envergure de l’entreprise et les sommes importantes qu’on y versait n’auraient-elles pas justifié assez l’urgence d’en informer occasionnellement le grand patron? Et les atrocités qui s’y perpétraient n’y auraient-elles pas fait surface? Est-ce possible qu’on ait pu être dans le noir pendant toutes ces années?

Non seulement Jean Chrétien a-t-il fait cet aveu à l’émission de Guy Lepage, il a minimisé la chose comme si elle avait été de peu d’importance, ou encore, comme si elle avait constitué un phénomène banal.

Se sentant coincé par la série de questions de l’animateur, Jean Chrétien a voulu faire une comparaison, impropre fut elle, entre ces institutions et les pensionnats qu’ont fréquentés les jeunes Québécois, où, dans un premier temps, on a pris de force des milliers de jeunes indigènes de qui on allait extirper, par tous les moyens possibles, tout ce qu’ils avaient de langue, de religion et de culture propres, et, d’autre part, les pensionnats que des jeunes Jean Chrétien ont fréquentés avec l’assentiment des parents. Voici ce qu’il avait à en dire: «Alors, j’en ai mangé des fèves au lard puis du gruau. Et, c’est sûr que c’est difficile la vie de pensionnaire, extrêmement difficile.»

Ce qu’a connu monsieur Chrétien dans les pensionnats québécois n’a aucune commune mesure avec les atrocités qu’on a infligées aux autochtones. Dans un cas, les jeunes quittaient la famille, entourés de l’affection des parents alors que dans l’autre, c’est la «police montée», accompagnée d’un agent gouvernemental et souvent d’un membre du clergé qui se présentait à la porte pour arracher aux parents leurs enfants d’âge scolaire. On allait les amener dans de grandes écoles, des pensionnats, loin de chez eux, où on allait mettre en pratique un programme de génocide culturel. On les amènerait dans ces centres d’acculturation où on leur ferait perdre langue et culture. C’était le but. C’est par la torture, la souffrance et la peur que la chose leur serait inculquée. On ferait de ces petits «sauvages» des êtres civilisés, des gens ressemblant aux Blancs de par la langue, la coutume et la manière d’être. Même si tout n’était pas rose dans les pensionnats québécois, toute comparaison avec les institutions autochtones pèche.

Dans ces institutions, il s’y pratiquait des horreurs: il fallait briser ce qu’il y avait «d’indien» dans ces petits. Au lieu de les entourer de soins, ce dont ils auraient tant eu besoin, on a abusé d’eux et dont l’abus sexuel n’était pas absent. Pour assurer le secret le plus total, on les muselait, on les battait, on les punissait, on les humiliait et on les amoindrissait. Et, s’ils osaient se montrer quelque peu revêches ou s’ils osaient communiquer entre eux dans la langue maternelle, on leur faisait vivre des moments insupportables dans des cachots froids, sombres et humides des sous-sol. On les gardait loin des familles pendant toute la durée de la scolarité. S’ils osaient contrevenir, ils étaient immédiatement et sévèrement punis.

En ce qui a trait à l’abus sexuel, Jean Chrétien a fait comme tant d’autres. Il préfère ne pas y croire. Dans un français peu châtié, il a tourné le tout en dérision. Parlant de son séjour au pensionnat, il a dit: «Je n’ai jamais eu un problème (avec l’abus sexuel). Je devais être pas joli, petit garçon, j’imagine.» Le fait qu’il n’ait pas fait l’objet de sévices ne prouve en rien qu’ils n’aient pas existé.

Si, au moins, l’ancien premier ministre avait su montrer un peu d’empathie, s’il avait su déplorer l’abus de pouvoir, brutal, qu’on a exercé dans ces institutions, s’il avait ajouté sa voix à celle d’autres qui admettent leur responsabilité et qui demandent pardon, il aurait paru sympathique aux yeux de plusieurs.

Hector J. Cormier

Moncton