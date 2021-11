Le manque de respect de Blaine Higgs

«Cela prend un village pour élever un enfant», dit le proverbe africain. Blaine Higgs ne l’a pas compris et il refuse de rémunérer à sa juste valeur un travail essentiel mené par des femmes et des hommes dévoués et sous-payés.

Si son manque de respect s’arrêtait là, mais non. En plus de leur refuser une augmentation égale au coût de la vie, il met en lockout les travailleurs essentiels qui auraient permis d’offrir un enseignement à l’école, lock-out heureusement déclaré illégal. Évidemment, pour accentuer le manque de respect, on contourne les effets de la grève légale en optant pour l’enseignement à distance. Cet enseignement qui était une solution pour un confinement dû à l’urgence sanitaire n’est pas adapté pour la situation actuelle où les parents sont retournés sur les lieux de leur travail.

J’admire les parents qui choisissent d’appuyer ces travailleurs bafoués en refusant de faire un travail qui ne leur appartient pas. D’un autre côté, je comprends aussi les parents qui sont inquiets des retards qui continuent de s’accumuler dans l’apprentissage de leurs enfants depuis mars 2020.

Un profond sentiment d’injustice monte en moi quand je pense à ces enfants et ces adolescents qui ont été privés d’éducation pendant de longues semaines en 2020, qui doivent s’adapter à toutes sortes de mesures contraignantes à cause de la pandémie et qui subissent maintenant les contrecoups de ce conflit.

M. Higgs, nos enfants ont besoin d’aller à l’école et ceux qui prennent soin d’eux ont besoin qu’on reconnaisse leur travail à la juste valeur.

S’il vous plaît, prenez vos surplus et investissez-les en partie dans l’avenir de notre province, c’est-à-dire en éducation!

Sylvie Blain, Ph. D.

Professeure en éducation

Université de Moncton