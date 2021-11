Le non-respect de la Loi sur les langues officielles doit cesser

Les signataires de la présente lettre veulent exprimer leur préoccupation face aux nombreux manquements de la part du gouvernement provincial dans le respect des langues officielles et de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.

La récente conférence de presse tenue par le premier ministre Blaine Higgs, le 30 octobre 2021, en est un exemple flagrant. Selon l’information que nous avons obtenue, cette conférence de presse s’est déroulée uniquement en anglais et les journalistes francophones ont été invités à poser leurs questions en anglais, ce qu’ils ont fait.

L’explication donnée par le gouvernement provincial pour ce manquement à nos droits linguistiques est que l’interprétation simultanée n’était pas fonctionnelle pour des raisons techniques. Cette explication est totalement inacceptable après 50 années de bilinguisme officiel.

D’autres moyens auraient pu être mis en place pour éviter de contrevenir à la Loi sur les langues officielles.

Nous tenons d’abord à faire certains constats en ce qui concerne l’utilisation de la langue française lors de cette annonce gouvernementale.

Le fait que le premier ministre, lequel est, selon l’article 2 de la Loi sur les langues officielles, le ministre responsable de l’application de celle-ci, se soit exprimé uniquement en anglais transmet un message clair et sans équivoque que dans la seule province soi-disant officiellement bilingue au Canada, l’une des langues officielles est plus officielle que l’autre. L’anglais est la première langue officielle. Le français, pour sa part, n’est qu’une langue que l’on accommode au besoin et selon les ressources disponibles.

Pourtant, plusieurs rapports du Commissariat aux langues officielles de la province ont dans les dernières années rappelé l’importance d’utiliser les deux langues officielles lors de séances d’information comme celle tenue le 30 octobre.

À cet effet, nous tenons à rappeler les propos que la Commissaire aux langues officielles a émis dans son Rapport annuel 2015-2016: «La vitalité d’une langue ne tient pas seulement au nombre de ses locuteurs. Plusieurs autres facteurs l’influencent: son statut (langue officielle ou non), son enseignement dans les écoles, son emploi dans les milieux de travail, sa présence dans les médias. En outre, l’usage public d’une langue, en particulier au sein d’institutions importantes, peut influencer les perceptions du public quant à sa place et à son importance dans une société.» [nous soulignons]. L’utilisation des deux langues officielles lors d’une annonce gouvernementale revêt donc une très grande symbolique dans la perception que chaque communauté de langue officielle aura de son importance dans la société néo-brunswickoise. Il va de soi que la pratique actuelle à Fredericton envoie un message clair à la communauté acadienne et francophone que sa langue a, aux yeux du gouvernement et du premier ministre, peu d’importance et que les droits acquis durant les 50 dernières années peuvent continuer à être bafoués et ignorés ainsi sans qu’il n’y ait aucune conséquence. Cette situation doit changer immédiatement.

Quel que soit le mode de diffusion utilisé lors d’une annonce gouvernementale, les responsables doivent impérativement prendre les mesures nécessaires pour garantir la prestation efficace des services en question dans les deux langues officielles, sur un pied d’égalité, et ils doivent s’assurer que les membres du public puissent avoir accès à l’information dans la langue officielle de leur choix, sans délai et sans restriction.

Nous tenons par ailleurs à préciser que même si la totalité de la conférence de presse avait été traduite vers le français en utilisant l’interprétation simultanée, cela n’aurait pas été pour autant acceptable. L’objet de la Loi sur les langues officielles n’est pas d’accommoder une langue, mais d’assurer un traitement égal aux deux langues officielles de la province. Une langue officielle qui ne serait disponible que par la voie de la traduction ou de l’interprétation n’atteindrait pas cet objectif. Ces deux langues jouissent, selon la Loi sur les langues officielles et la Charte canadienne des droits et libertés, d’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ceci étant dit, nous déplorons également le fait que nos médias francophones acceptent de poser leurs questions en anglais.

Il est essentiel que le processus de révision de la Loi sur les langues officielles en cours permette de mettre en place les mesures nécessaires à l’atteinte de l’égalité des langues officielles au N.-B. Il nous semble également essentiel que le Comité permanent de l’Assemblée législative sur les langues officielles soit mis en place à l’issue du processus de révision.

Très clairement, un coup de barre doit être donné pour mettre en œuvre, après plus de 50 ans, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Il en va de la crédibilité de notre province au sein de la fédération canadienne et sur la scène internationale. Et de la préservation et de la mise en valeur d’un atout économique, social et culturel unique et fondamental.

– Chantal Carey,

Citoyenne engagée pour la défense du français, Tracadie

– Jacques-Paul Couturier,

Historien et gestionnaire, Edmundston

– Dre Linda Dalpé,

Médecin de famille, Caraquet

– Me Michel Doucet,

Professeur émérite et expert des droits linguistiques, Dieppe

– Frédérick Dion,

Gestionnaire et acériculteur, Petit-Rocher

– Gastien Godin,

Gestionnaire et expert du secteur des pêches, Chiasson Office

– Yvon Godin,

Ancien député d’Acadie-Bathurst 1997-2015, Bathurst

– Michelle Landry, Ph. D.,

professeure de sociologie, Université de Moncton, Moncton

– Andrew MacLean,

Étudiant en médecine et analyste des politiques de soins de santé, Fredericton

– Rosella Melanson,

Citoyenne engagée, Fredericton

– Lise Ouellette,

Gestionnaire et citoyenne engagée, Edmundston

– Me Bernard Richard,

Ancien ministre et Ombudsman, éditeur et propriétaire du Moniteur acadien, conseiller auprès de six Premières nations du N.-B., Cap-Pelé

– Maggie Savoie,

Autrice-compositrice-interprète et acéricultrice, Kedgwick