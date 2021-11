L’avarice de Blaine Higgs

Je crois inadmissible que le premier ministre Higgs ait décidé soudainement et sans avertissement de placer sous lock-out plus de 3000 employés du domaine scolaire, forçant du même coup un retour à l’école à domicile pour l’ensemble de la province jusqu’à la fin inconnue d’une grève qu’il aurait pu éviter.

Merci à la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick d’avoir infirmé cette décision.

Si l’école en ligne se passe bien chez certains, elle apporte son lot de souffrances chez d’autres. Sans manquer de féliciter les intervenants qui l’ont créée et appliquée dans l’urgence pandémique, j’estime que les Néo-Brunswickois souhaitent retourner à l’école conventionnelle afin de bénéficier de son encadrement et poursuivre les sports parascolaires, les jeux, l’éducation physique, etc.

En attendant, des milliers de parents doivent encore une fois compromettre leur gagne-pain pour demeurer à la maison sans salaire afin de voir à l’éducation de leurs enfants en remplacement des travailleurs du milieu de l’éducation que Blaine Higgs refuse de rémunérer convenablement. Il y a des limites à être grippe-sou!

Ajoutant l’insulte à l’injure, le ministre Dominic Cardy a tenté de justifier cette décision totalitaire en déclarant que «le SCFP s’est montré imprévisible à l’échelle de la province, ce qui a engendré un climat instable pour les enseignants, les élèves et les parents». Monsieur Cardy, je vous suggère de vous regarder dans le miroir, car je crois que c’est l’image de votre gouvernement que vous projetez par votre déclaration.

Blaine «Séraphin» Higgs n’en est pas à son premier geste avaricieux. Il a encaissé les 300 millions $ littéralement tombés du ciel grâce au vaste et plus que généreux Plan d’intervention économique de Justin Trudeau pour répondre à la COVID-19. Au lieu d’appliquer ces dollars aux fins pour lesquels ils étaient destinés, Blaine Higgs a décidé de redorer les états financiers de son budget.

En période de crise sanitaire, toutes les provinces du Canada ont dû recourir à un déficit afin de ne pas laisser leurs citoyens à l’abandon. Blaine Higgs a fait tout le contraire.

Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick est pratiquement la seule province continuant de repousser la main tendue du fédéral pour la mise en place d’un programme national de garderies publiques à 10$ par jour.

Justin Trudeau a un chèque de 560 millions $ pour Blaine Higgs, lequel viendrait réduire les coûts de garderies au Nouveau-Brunswick de 50%. Même si nos jeunes familles paient en ce moment environ 10 000$ par année pour un enfant en garderie, je ne serais pas surpris si Blaine Higgs trouvait une façon de verser ces millions dans les coffres de la province.

Je suis conscient que Justin Trudeau peut se sentir généreux et bienveillant, mais je crois qu’il devrait faire contre-vérifier les contrats, si contrats il y a, accompagnant les fonds qu’il distribue à l’actuel gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il est important que les deniers publics soient utilisés à bon escient.

Blaine «Séraphin» Higgs la joue très dure envers ses citoyens et son style de gouvernance est archaïque.

Il est temps qu’il cède sa place avant qu’il flanque, encore une fois, le plus insolent des poissons d’avril aux contribuables néo-brunswickois, et ce, avec une augmentation outrageusement fluette de cinq cents de l’heure sur le salaire minimum présentement le plus bas au pays.

Guy Lanteigne

Wendover, Ontario

Anciennement de Saint-Sauveur