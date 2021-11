La liberté d’expression a des limites

La Cour suprême du Canada vient de se prononcer en matière de liberté d’expression dans le cadre de spectacle humoristique. La décision de la cour faisait suite à des propos dégradants de l’humoriste québécois, Mike Ward, à l’endroit de Jérémie Gabriel, alors âgé de 13 ans.

Celui-ci souffre de surdité et du syndrome Treacher Collins (déformation du crâne). Ward, dans un monologue présenté de multiples fois en spectacle, attaquait par la parole le jeune adolescent. À force d’encaisser à répétition des propos toxiques d’une violence extrême, celui-ci a voulu faire cesser ces attaques gratuites. Il a donc présenté à un tribunal de justice une requête en discrimination et a obtenu gain de cause. Invoquant la liberté d’expression, Ward est allé en appel et c’est ainsi que la cause s’est rendue jusqu’en Cour suprême.

Le plus haut tribunal du pays, par une décision serrée (5 contre 4), a invalidé les arguments présentés par le l’équipe juridique de Gabriel et donné raison à Ward. Il proclame ainsi le caractère fondamental de la liberté d’expression dans le cadre d’activité artistique. Plusieurs déplorent cette décision. On s’explique mal qu’on puisse en toute impunité s’attaquer à une personne handicapée et, à toute fin pratique, incapable de se défendre. Les experts juristes pourront se prononcer là-dessus. Qu’il soit cependant permis de jeter un regard attentif sur l’aspect moral de cette question. Certains bémols s’imposent.

Au moment des faits, Jérémie Gabriel avait 13 ans. Il s’agissait d’un tout jeune adolescent en voie de métamorphose dans sa manière d’être en relation au monde. Il s’agit d’une période développementale au cours de laquelle prendront forme les structures fondamentales de sa personnalité, entre autres: la prise de conscience de sa valeur propre; de son identité; de la confiance en soi; de son rapport aux autres, comme la confiance qu’on peut accorder à autrui ainsi que de l’apprentissage de l’expression affective.

Cette période cruciale dans la vie de l’adulte en devenir doit s’opérer dans une atmosphère de calme et de relative sérénité. Les défis aléatoires et de faible intensité, bien que non nécessaires, ne sont pas nuisibles à la formation du caractère. Cependant des attaques impitoyables et répétitives comme ce fut le cas pour Jérémie Gabriel sont définitivement malsaines. Elles ne peuvent être justifiées en invoquant la liberté d’expression.

Clément Loubert

Psychologue-clinicien à la retraite

Moncton