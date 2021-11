De trop nombreuses années de négligence chronique

Contrairement à bien d’autres médias d’information anglophones de la province dont la position éditoriale est résolument antisyndicale dans le contexte de la grève des employés des services publics, celle de l’Acadie Nouvelle tente de chevaucher le juste milieu en exhortant les parties à retourner à la table de négociation afin d’y trouver une solution équitable pour toutes et tous, le plus rapidement possible.

Mais il arrive tout de même à l’Acadie Nouvelle de tomber, du même élan, dans le simplisme excessif, blâmant les syndicats en affirmant que «les élèves sont utilisés comme des pions et sont pris en otage» dans cette grève (éditorial, 4 novembre 2021). On ne peut pas analyser la grève qui a cours maintenant, en particulier dans le milieu scolaire, sous le seul angle de ces effets immédiats et à court terme sur l’enseignement. Il faut absolument tenir compte des trop nombreuses années de négligence chronique dont fait l’objet le système d’éducation du Nouveau-Brunswick. Négligence dont on pourrait faire l’hypothèse qu’elle est en partie due au militantisme frileux des syndicats du milieu de l’éducation depuis autant d’années.

Il semble que, depuis bien longtemps, les syndicats du milieu scolaire et l’employeur, c’est-à-dire le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ont convenu, de manière plus ou moins tacite, de s’en tenir surtout à des augmentations de salaire relativement convenables lors des négociations pour le renouvellement des conventions collectives.

À quand remonte la dernière grève des enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire au Nouveau-Brunswick? À quand remonte même la dernière fois où la possibilité d’une grève imminente dans le contexte de négociations de convention collective du personnel enseignant au primaire et au secondaire du Nouveau-Brunswick a été entendue? Poser la question, c’est y répondre. À un point tel que les syndiqués maintenant en grève sont sans contrat de travail depuis deux, trois, voire même quatre ans. On ne peut pas dire que les syndicats ont la gâchette facile lorsque vient le temps d’exercer leur droit de grève.

Les détails de bien des conditions de travail qui, rappelons-le, concernent au premier chef la qualité de l’éducation reçue par les élèves du primaire et du secondaire semblent malheureusement compter pour peu lors des négociations de conventions collectives. Avec comme conséquence, parmi tant d’autres exemples, que des postes dans toutes sortes de domaines professionnels demeurent vacants dans les écoles, ou sont éliminés, au détriment des élèves; que les sommes d’argent mises à disposition des enseignant(e)s afin de s’équiper convenablement pour faire leur travail ont diminué de manière significative (se chiffrant aujourd’hui autour d’une centaine de dollars à peine par enseignant(e)s par année), et cela en dépit de l’inflation, et encore au détriment des élèves.

Ce dernier point doit être mis en contexte. Il convient de bien comprendre ce qui se passe, en silence, depuis tant d’années dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick. Ce système est maintenu à flot par les enseignantes et les enseignants qui y œuvrent au jour le jour. Ce sont les enseignant(e)s qui paient de leurs poches des sommes allant de plusieurs centaines, sinon de milliers de dollars au cours de leur carrière afin de s’équiper convenablement pour faire leur travail. Voilà ce qui se passe quand les responsables politiques gouvernent selon le principe que les taxes et les impôts sont autant de maladies contre lesquelles nous devons nous prémunir au lieu de s’acquitter de leurs tâches convenablement. S’acquitter convenablement de telles tâches inclut la responsabilité de percevoir taxes et impôts, en particulier chez les mieux nantis au lieu de les laisser s’en tirer constamment à l’aide d’abris fiscaux. C’est ainsi que l’on se donne le moyen, collectivement, d’améliorer le sort de toutes et tous.

Comment faire face à une telle incurie de la part de nos dirigeantes et dirigeants? Le militantisme syndical, avec le droit de grève qui l’accompagne, a prouvé, maintes et maintes fois, que c’est la seule manière d’équilibrer le rapport de force avec les employeurs, publics ou privés. C’est le syndicalisme militant qui améliore les conditions de vie de toutes et tous et à tous âges. Pour cela, il faut des syndicats conscients de leurs responsabilités face à l’ensemble de la population et qui travaillent dans l’optique du long terme au lieu de se contenter d’acheter la paix à court terme. Ce qui peut sembler être une manipulation de pions et une prise d’otages, suite à une analyse superficielle de la situation, prend une tout autre allure lorsque correctement mis en contexte.

Qui sait si les aides-enseignantes, les chauffeurs d’autobus et les concierges, pour ne nommer que ces professions, ne sont pas en train de paver la voie pour un système d’éducation véritablement au service des élèves du Nouveau-Brunswick?

Jean Sauvageau

Fredericton