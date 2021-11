Voir la vie autrement, malgré la COVID-19

Pour de trop nombreuses personnes d’entre nous, la pandémie nous fait vivre une certaine forme pénible d’exclusion. Nous sommes privés de nos relations habituelles, de notre santé même. Nos habitudes de communication, de confort et de vie agréable sont modifiées.

Je pense aux grands malades avec la peur et l’angoisse que la maladie progresse, car les traitements et les rendez-vous médicaux sont retardés.

Lorsqu’il est question de soins de fin de vie, les enjeux d’accessibilité sont presque inexistants. Que l’on soit en santé ou malade, riche ou pauvre, seul ou entouré, la souffrance pandémique n’épargne personne.

Pour plusieurs, lorsque la souffrance perdure, l’idée de s’enlever la vie gagne du terrain.

Depuis la pandémie, j’utilise le médium du téléphone afin d’amorcer un accompagnement avec des gens en trouble de l’humeur. J’ai mieux compris qu’une écoute attentive peut stopper ce mal-être de vivre. L’écoute des personnes en détresse n’empêchera pas de vivre des moments de grandes souffrances, mais permet de garder l’espoir à la vie et que le meilleur est à venir.

Si j’expose cette réalité nécessaire du service d’écoute, c’est à partir d’une réflexion d’une jeune femme médecin qui disait que par l’écoute, «je me suis mise à cultiver ce calme ici et maintenant, en n’écoutant plus mes pleurs et de m’aimer assez pour entrer en contact avec ma richesse intérieure». Cette expérience d’écoute téléphonique me convie à entendre les entrelacs de l’espérance et de désespoir, de sens et du non-sens de la souffrance. Dernièrement, j’entendais cette femme de 84 ans et qui vient tout juste de recevoir un diagnostic de cancer du sein. Après de nombreuses écoutes attentives, à mon insu, cette aînée, grand-mère, arrive à accueillir calmement, l’aide médicale offerte, ce qu’elle refusait avant d’être écoutée.

L’écoute, c’est accueillir ce qui est là – le présent. L’instant présent est le seul endroit libérateur et le plus beau cadeau que l’on puisse se faire. Antoine de Saint-Exupéry dirait que c’est le temps que tu prends pour écouter ta rose qui rend la rose importante. L’écoute, une manne en temps de pandémie.

Léon Robichaud

Shippagan