Mon amour pour ma province n’est plus le même

J’ai beaucoup apprécié le règne Louis-J. Robichaud durant la décennie 1960 à 1970 alors qu’il dirigeait habilement et humainement notre province comme premier ministre.

Les qualités de cet homme étaient évidentes. Il était un leader bilingue, visionnaire, enthousiaste, inspirant et courageux, en plus d’être un homme doué d’un dynamisme incomparable. Il avait le sens de l’égalité sociale et linguistique. Sous son règne, le système de taxation a été radicalement transformé, obligeant ainsi les plus riches à payer leur juste part de taxes. Le système éducatif a été complètement amélioré, et ce, au niveau des études universitaires, collégiales et scolaires. Il en a été de même des conditions salariales de tout le personnel du secteur public. L’espoir était au rendez-vous.

Comme le dit la chanson, les temps ont beaucoup changé. En ce moment, le Nouveau-Brunswick occupe le premier rang au Canada en ce qui touche au salaire minimum qui n’est que de 11,75$ l’heure. Évidemment, un si bas revenu favorise les compagnies, les propriétaires et les dirigeants à devenir plus riches. Les richesses sont donc très mal réparties, car pour le travailleur, c’est la misère qui devient son sort ainsi que celle de sa propre famille.

Quant à l’âge moyen de la population néo-brunswickoise, nous détenons une autre médaille d’or! En d’autres mots, nous sommes le groupe le plus vieux au Canada. Sans doute, cette réalité peu enviable s’explique par un très bas niveau de natalité, par l’arrivée insuffisante d’immigrants ou encore par l’exode de notre population ailleurs au pays. Dans certaines régions, le nombre de finissants passera bientôt de 25 à moins de 5!

Tout récemment, le premier ministre du Nouveau-Brunswick annonçait avec une certaine fierté qu’il prévoyait un surplus budgétaire de plusieurs centaines millions de dollars. Par contre, je ne me rappelle pas qu’il ait déclaré que ce surplus s’expliquait en grande partie par les contributions d’Ottawa. En d’autres mots, monsieur Higgs semble dire qu’il est un excellent administrateur, mais je ne lui accorde nullement une bonne note quand il s’agit de la démocratie, de la compassion humaine ou de l’écoute active. Voilà peut-être ses moindres défauts!

Nos vaillants serviteurs publics se voient donc obligés de prendre le chemin de la grève parce qu’ils jugent que leurs conditions salariales ne reflètent pas adéquatement leurs contributions sociales et constatent que le coût de la vie a augmenté depuis ces dernières années sans avoir connu d’augmentations équivalentes.

En d’autres mots, ils entrevoient clairement qu’ils deviendront eux-mêmes une nouvelle classe de pauvres si leurs requêtes ne sont pas comblées. J’admire donc leur courage et je les appuie dans leur combat. Par contre, je déteste le manque d’ouverture ou de compassion humaines chez les autorités provinciales. En les forçant à retourner au travail, il me semble qu’on ne respecte nullement la Charte canadienne ni la constitution de notre pays sans oublier le manque de respect de la dignité humaine de nos travailleuses et de nos travailleurs.

Alcide F. LeBlanc

Moncton