À voir ce que les gouvernements ont refusé de faire depuis les plus de 40 ans que nous savons que nous avons négligé notre chance de prévenir la présente urgence climatique reliée aux énergies fossiles, nous réalisons que Greta Thunberg a parfaitement raison quand elle parle de bla-bla-bla. On parle et on fait peu, très peu en proportion de ce qui est nécessaire.

Pour avoir négligé la situation pendant si longtemps, nous faisons maintenant face à une menace existentielle. C’est la menace, à long terme, rien de moins que la vie humaine sur notre planète, et à court terme, la migration forcée par la famine de centaines de millions de personnes.

Chez nous, il y a la menace déjà présente de feux de forêt, d’inondations et de sécheresses et même d’insécurité alimentaire ainsi que d’accès à l’eau.

Il nous faut un effort comparable à un effort de guerre.

Un effort de guerre, c’est tout sauf populaire. Parlez-en aux très vieux qui l’ont vécu. Pas étonnant que nos politiciens reculent devant le risque de sanctions électorales et aussi devant la pression des puissantes industries qui profitent à court terme de l’inaction.

Maintenant que de nombreux électeurs canadiens ont rejeté le parti conservateur en partie à cause de sa non-reconnaissance de la crise climatique, il nous faut talonner notre gouvernement pour que l’action suive les paroles, mais il faudra accepter que des décisions nous dérangent dans notre confort.

Certes, nous attendons du gouvernement qu’il agisse, mais réalisons que le gouvernement, c’est nous. La logique électorale impose que sans un certain appui populaire, les actions gouvernementales qui dérangent le confort d’un grand nombre de citoyens constituent un risque électoral paralysant chez beaucoup d’élus.

Nous avons la responsabilité de nous éduquer et être assez nombreux à agir pour convaincre toutes les instances gouvernementales qu’elles peuvent et doivent agir.

Nous pouvons agir en manifestant, en nous exprimant, en votant et surtout en modifiant nos habitudes de consommation.

Daniel Beaudry

Moncton