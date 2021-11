La liberté d’expression est-elle sans limites?

Ceux qui, comme moi, attendaient avec impatience le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Mike Ward contre Jérémy Gabriel seraient-ils tout autant déçus?

Faut-il en conclure que dorénavant il sera possible de monter sur scène et se moquer impunément d’enfants nés avec un handicap quelconque au nom de la liberté d’expression?

Auront-ils eu la bénédiction de la plus haute cour du pays? Ce n’est pas aussi simple, quoique c’est ainsi que la chose a été perçue dans divers milieux. Si on avait accusé Ward de diffamation plutôt que de discrimination, le jugement aurait pu être différent.

Jérémy Gabriel est ce jeune Québécois atteint du syndrome de Treacher-Collins, cette maladie congénitale qui entraîne des malformations à la tête et une surdité sévère. Il aurait pu être, comme enfant, le mien ou le vôtre, et il aurait pu présenter une source de soucis et d’anxiété importante. Pourquoi? Parce que, nos enfants, nous les aimons et souhaitons qu’ils soient le plus près possible de la normalité. Nous espérons aussi qu’ils soient acceptés par leur environnement. Dans la société, et cela comprend également les cours d’écoles, des individus cruels se plaisent à rire de ceux qui affichent des différences. Pourquoi? Elles dérangent. C’est à cause d’elles que nous avons à composer avec le racisme, le sexisme, la misogynie, l’orientation sexuelle, les difformités physiques, les troubles mentaux et le reste. Et, suite à l’humour de mauvais goût de Mike Ward, les choses ont empiré au point où le jeune Jérémy a fait l’objet d’intimidation et aurait songé à mettre fin à ses jours.

Il avait pourtant une voix assez impressionnante pour qu’on l’invite à chanter devant le pape Benoît XVI. Le handicap de Jérémy ne l’aura pas empêché de vivre son heure de gloire.

Mais le spectacle de Wade avec son humour noir et sa moquerie de Jérémy a été présenté pas moins de 230 fois devant 100 000 personnes. Tout un prix à payer pour être né avec un handicap! Et comme si ce n’était pas assez, les camarades de classe et d’école répétaient les insultes et exacerbaient les moqueries.

Et dire que l’humoriste fait sa fortune grâce à des auditoires qui acceptent le prix d’entrée, qui rient à gorge déployée et qui ne se gênent pas à autoriser qu’on porte atteinte à la dignité humaine. Où est-il le vrai coupable?

Suite à une décision de la Cour qui est loin de faire l’unanimité – cinq contre quatre juges – l’humoriste Ward, qui s’est réclamé, par son avocat, d’une victoire «pour lui et pour l’humour», a refusé l’invitation de paraître à l’émission Tout le monde en parle. Certaines questions auraient-elles pu être gênantes? Comment expliquer le fait que plusieurs humoristes, dont Guy Nantel, l’acolyte de Ward, aient refusé de commenter «la victoire» dans la presse? Peut-être n’était-ce pas le procès de l’humour qu’on a fait depuis 10 ans, mais bien celui de la dignité humaine.

L’éminent sociologue de l’Université du Québec à Chicoutimi, Gérard Bouchard, s’est dit estomaqué par une telle décision. Dans sa lettre au Devoir, il ajoute: «Je n’aurais jamais cru ce temple de la sagesse capable de tels errements. À mes yeux, il a perdu beaucoup de crédit, et de nombreux citoyens partagent sans doute mon sentiment.»

La liberté d’expression est un droit sacré. Si elle n’existait pas, il faudrait la créer. Mais n’oublions pas surtout que la Charte interdit les discours haineux, les menaces, les propos violents, les atteintes à la réputation, les commentaires déshumanisants, soit toute parole susceptible de causer un préjudice à autrui.

Si la décision de la Cour suprême avait pour effet de porter les Canadiens à une réflexion profonde sur la place de la liberté d’expression et à ses limites dans la vie des citoyens canadiens, la longue poursuite en aurait valu la peine.

Hector J. Cormier

Moncton