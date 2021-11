Encore des voeux pieux!

Dans l’Acadie Nouvelle de la semaine dernière, les gens de la Péninsule ont appris que la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) devait se prononcer lors d’une réunion extraordinaire des maires et des représentants des DSL pour la mise en place éventuelle d’un service de transport collectif dans la région.

Je ne suis pas contre le développement économique dans notre région, mais avec le peu de détails fournis, je suis très pessimiste et il me paraît irréaliste de mettre en place un tel projet dans la Péninsule acadienne et pour différentes raisons.

Les motifs apportés par certains membres de la CSRPA, selon le journal, sont que les gens qui ont deux voitures pourront se départir d’une, que ce service sera bénéfique pour les étudiants et nos institutions secondaires, que ça facilitera la mobilité des résidents pour avoir accès aux soins de santé et que cela offrira un service de transport à des gens pour se rendre à leur travail, etc.

Des voeux pieux et tous des motifs qui ne tiennent pas la route pour appuyer ce projet.

Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas à Montréal ou à Toronto. Nous avons une population d’environ

50 000 habitants dans la Péninsule Acadienne, répartie dans 14 municipalités et 32 DSL. Un territoire qui s’étend sur 2000 km carrés.

Comment accommoder des personnes à mobilité réduite dans les milieux ruraux qui ont un rendez-vous médical?

Et comment ceux ou celles qui n’ont pas de moyen de transport pourront se rendre aux points d’arrêts de ces autobus et retourner chez eux lors du retour?

Depuis 2015, il y a le service Déplacement Péninsule administré par le Réseau d’inclusion communautaire de la Péninsule acadienne. Un transport effectué strictement à l’intérieur de la Péninsule acadienne, sauf pour les rendez-vous médicaux.

Ce service permet aux personnes sans moyen de transport de se rendre à leurs rendez-vous médicaux, pour les besoins en alimentation ou encore pour participer à des programmes communautaires ou gouvernementaux.

Les clients sont transportés de leurs résidences directement à leurs lieux de rendez-vous et retournés à leur domicile. Pour les personnes à mobilité réduite, l’aide du chauffeur est nécessaire, ce qui ne sera surement pas le cas avec le transport en commun.

Ce service est fait par des bénévoles provenant des différentes régions de la Péninsule.

Selon moi il serait beaucoup plus avantageux et bénéfique pour la CSRPA d’investir temps et argent dans ce projet qui est déjà établi et qui a fait ses preuves depuis sa fondation, au lieu de dépenser du temps et risquer des milliers de dollars dans un projet qui, selon moi et bien d’autres citoyens de la Péninsule acadienne, sera probablement destiné à être un service de transport de colis ou d’autres marchandises. Ceci pourrait être une option à considérer par le comité responsable de ce projet.

Albert Lagacé

Notre-Dame-des-Érables