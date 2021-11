Le bilinguisme en sursis au Canada?

Au début des années 2000, un professeur au Département de traduction et des langues à l’Université de Moncton me disait que le bilinguisme au Canada n’en avait plus que pour 20, peut-être 30 ans. Je le trouvais un peu pessimiste.

Aujourd’hui, je commence à penser qu’il était réaliste. J’en veux pour preuve trois événements récents qui dénotent une inquiétante perte de terrain pour le bilinguisme au pays.

Dans notre Nouveau-Brunswick, seule province bilingue au Canada, on procède à la révision de la Loi sur les langues officielles; en même temps, on étudie l’acquisition de la langue seconde. Quel lien voit-on entre les deux sujets, je ne saurais dire, mais si, pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, il y en a un, je dois dire que ça m’inquiète un peu.

Cet été, en préparation des élections municipales à Calgary, on a fait traduire le guide de l’électeur en plusieurs langues, mais pas en français. Pourquoi?

Selon le directeur des élections en Alberta, tous les francophones à Calgary lisent l’anglais. Alors… Avec cette vision essentiellement utilitaire, à quoi sert le bilinguisme dès lors que tout le monde comprend l’une des langues officielles (on sait laquelle)?

À Montréal, la semaine dernière, le PDG d’Air Canada, invité à prendre la parole devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, n’a parlé en français qu’une vingtaine de secondes, pendant son allocution de plus de vingt minutes. Montréal, ville bilingue!

Certains ont dit qu’il venait ainsi de gifler Montréal et le Canada français.

Dans le National Post du 5 novembre (CEO learns Quebec loves a language drama), on notait l’affaire bien sûr, mais on rappelait aussi que le français se portait mieux que jamais à Montréal. Incroyable!

Au Canada anglais, on ne semble pas comprendre qu’un bilinguisme sain s’appuie sur deux unilinguismes. Il est en effet très clair qu’au Canada, le bilinguisme est de plus en plus l’affaire d’un seul unilinguisme, celui de la majorité, et que les minoritaires doivent s’en arranger.

Il n’existe pas de rapport de force entre l’anglais et le français, ce qui fait que l’on peut prononcer une allocution en anglais uniquement à Montréal, mais que l’on ne peut même pas imaginer pouvoir le faire en français à Calgary ou à Saint John.

Le commissaire aux langues officielles devrait avoir le mandat de bien faire connaître le sens de la Loi sur les langues officielles et du bilinguisme. S’il se trouve des gens comme le PDG d’Air Canada pour croire qu’il n’est pas nécessaire de parler français à Montréal, comment faut-il comprendre le bilinguisme au Canada?

Alain Otis

Dieppe