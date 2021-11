Une anomalie dans le plan de gouvernance locale

Monsieur le ministre Daniel Allain, votre plan sur la réforme de la gouvernance locale a été bien accueilli par la plupart des intervenants municipaux et des résidents de la province, et ceci est tout à votre honneur. Cependant, il y a une anomalie dans votre plan de réforme qui mérite d’être soulignée.

Le district rural proposé qui s’étend de l’Île Miscou, à l’extrême est de la Péninsule, sautant par dessus les villes de Lamèque et de Shippagan, enlevant une partie des DSL de Pokemouche, de Landry Office, de Maltempec et de la paroisse de Caraquet, ressautant par-dessus le village de Paquetville pour y annexer le DSL de Notre-Dame-des-Érables et, en plus, une section de la région anglophone de New Bandon à l’extrême ouest de la Péninsule, relève d’une gymnastique mentale intéressante, mais totalement inappropriée.

La logique veut que l’Île Miscou soit annexée à l’Île Lamèque et Notre-Dame-des-Érables à Paquetville.

Le centre de la Péninsule est constitué des DSL de Pokemouche, Landry Office, Maltempec, Évangéline, Inkerman et Village Blanchard. Il serait normal et naturel d’unir ces municipalités qui sont liées géographiquement et culturellement pour former le Grand Pokemouche.

Cette région comprend, entre autres, un aéroport, un club de golf, une radio communautaire ainsi que plusieurs commerces et industries. De plus cette entité aurait un potentiel économique et communautaire intéressant en étant située au cœur de la Péninsule, entre les villes de Caraquet, Tracadie, Shippagan et le village de Paquetville.

Si le but du plan d’action est de fournir des outils nouveaux ou améliorés afin de renforcer la capacité communautaire, peu importe leur taille, et de prendre les dispositions nécessaires pour bâtir un avenir meilleur, alors, Monsieur le ministre, ce district rural proposé doit être revu et corrigé.

Jean-Marc Dufour

Landry Office (Pokemouche)