Pour éviter de tomber dans le charlatanisme

Dernièrement, l’Acadie Nouvelle nous apprenait que «le ministère de la Santé souhaite faire appel à des fournisseurs non traditionnels, notamment des coachs de vie et des réflexologues, afin d’offrir un accès plus rapide» aux services de santé. Il faut dire que cela se fait déjà, bien qu’informellement.

L’intention de faire appel à des professionnels de ce genre laisse perplexe. Joe Schwarcz, professeur de chimie à l’Université McGill, aurait exprimé des réserves quant à l’utilisation de disciplines non probantes pour améliorer sa santé. Pour sa part, l’éditorialiste François Gravel a exprimé de semblables réserves deux fois plutôt qu’une. Il a affirmé «qu’il est irresponsable de voir un document gouvernemental faire la promotion de services dits de santé qui ne reposent sur aucune base scientifique et tombent souvent dans le charlatanisme».

Comment faire pour distinguer un professionnel traditionnel de la santé de celui qui ne le serait pas? L’application rigoureuse d’un ensemble de critères de compétence établis pour une profession donnée permet d’établir cette distinction avec une certaine précision.

Sans qu’ils soient exhaustifs, les trois vecteurs suivants sont généralement d’une très grande importance pour déterminer l’excellence de la formation académique et professionnelle: les savoirs; les savoir-faire; les savoir-être. Ainsi, pour prétendre au titre de professionnel de la santé, la personne doit d’abord posséder un bagage de connaissances probantes spécifiques à son domaine d’expertise. L’acquisition des connaissances en question se fait dans une institution d’enseignement et de recherche reconnue par des organismes d’accréditation. La maîtrise des savoir-faire s’acquiert au cours de longues périodes d’activités supervisées comme des stages, des internats ou des résidences en milieux accrédités. Enfin, les savoir-être s’acquièrent tout au long de la formation professionnelle. Il s’agit pour l’apprenant de mobiliser ses ressources intellectuelles et affectives pour servir l’intérêt des patients ou des clients. Au moyen de remises en question personnelles, il sera en mesure de reconnaître certains aprioris qui pourraient l’empêcher de respecter la dignité des personnes à sa charge. La connaissance approfondie du code de déontologie propre à sa profession fait également partie des apprentissages du vecteur des savoir-être.

Une fois tous ces savoirs acquis il y a plus à faire dans la plupart des cas. Il faut s’astreindre à la préparation de longs examens oraux ou écrits imposés par des organismes de réglementation. S’il réussit ces épreuves, le candidat sera reçu dans la profession, mais ça ne s’arrête pas là! Il lui faudra encore maintenir son niveau de compétence en participant, tout au long de sa carrière, à des activités obligatoires de perfectionnement professionnel.

Avant de les embaucher, le ministère de la Santé fera bien de comparer attentivement le dossier des fournisseurs non traditionnels à ceux et celles qui ont été formés selon l’approche traditionnelle, telle que décrite ci-dessus. Il ne s’agit pas ici de réprouver toutes les approches non traditionnelles. Certains praticiens de ces approches, lorsque convenablement formés, pourraient dans certains cas agir en complémentarité.

Clément Loubert

Psychologue-clinicien à la retraite

Moncton