J’imagine que le saut de Robert Gauvin du Parti conservateur au Parti libéral n’aide pas du tout la population de la Péninsule acadienne. L’Acadie Nouvelle du 25 novembre vient d’annoncer la fermeture du Palais de justice de Caraquet et celui de Tracadie devient un tribunal satellite.

Les quatre députés libéraux de la Péninsule n’ont pas du tout l’oreille du premier ministre Higgs. Ça se passe toujours comme ça en politique provinciale.

Nos ancêtres et même nos parents affirmaient avec justesse «qu’il faut voter du bon bord pour être écoutés à Fredericton». C’est exactement ce qui se passe encore de nos jours.

Dans la région du Grand Moncton, nous avons des députés des deux côtés de la bouchure. De cette façon, le gouvernement de Blaine Higgs ne peut pas nous ignorer. Le député conservateur Daniel Allain de Moncton, un des proches du premier ministre, a hérité d’une tâche colossale, soit la réforme municipale. Il ne s’en tire pas si mal jusqu’à maintenant même s’il se fait égratigner dans certains coins de la province. Mais, ce n’est pas terminé, loin de là. Il a encore des croûtes à manger, M. Allain, avant que la réforme municipale atteigne une forme acceptée de la majorité du peuple.

On aime comparer cette réforme de la structure municipale à celle de l’ancien premier ministre Louis J. Robichaud dans les années 1960. J’ai vécu sous le régime Robichaud et les Acadiens sont sortis gagnants avec le programme de Chances égales pour tous. Je ne suis pas certain que le peuple acadien sortira grand gagnant une fois que la réforme de Daniel Allain sera terminée. Attendons de voir!

Marcel Arseneau

Moncton