Penser Péninsule au lieu de penser uniquement à sa municipalité

J’ai été plutôt critique envers le premier ministre Blaine Higgs dans mes récentes opinions. Je crois cependant qu’elles étaient justifiées.

La réforme municipale est un geste courageux de la part du gouvernement. Enfin, quelqu’un a osé mettre une proposition sur la table. On a un plan de base sur lequel travailler. L’erreur serait de rejeter les ajustements nécessaires pour développer des consensus, ajuster les oublis…

La réforme de la Santé, comme l’a mentionné l’éditorialiste de l’AN, n’est pas une réforme. Je suis d’accord avec certaines médecines douces, mais avec un filtre sérieux dans le choix. La médecine chinoise, par exemple, a ses lettres de noblesse. Certains pays acceptent qu’elle fasse partie de leurs offres de services en santé.

En ce qui concerne la fermeture de nos palais de justice, quelle belle occasion pour la Péninsule de faire front commun et d’exiger du gouvernement un palais de justice sur notre territoire. Ce n’est pas important où il sera, pourvu qu’on ait les services ici dans notre région.

Une occasion par excellence d’apprendre à travailler ensemble. À vouloir tout avoir dans notre municipalité on s’affaiblit et ça fait l’affaire du gouvernement. Nous ne voulons plus être desservis par la région Chaleur, comme avant Louis Robichaud. Avec une population de 60 000 personnes, un palais de justice est un droit, une obligation pour un gouvernement qui priorise les services de proximité.

Nous ne devons pas être surtaxés par des frais supplémentaires pour ces services. Nous le sommes déjà grandement en santé.

Une décision devra être prise à savoir où sera le palais de justice de la Péninsule. Ce sera une victoire, peu importe son emplacement. Nous aurons gagné.

Revendiquer ensemble et s’assurer une répartition équitable des services gouvernementaux dans l’ensemble de la Péninsule.

Travailler ensemble pour la Péninsule, un rêve de plusieurs générations. Une force qui contribuera enfin et grandement à notre développement.

Penser Péninsule au lieu de penser uniquement à sa municipalité. Un changement qui portera sûrement ses fruits.

Réginald Boudreau

Grande-Anse