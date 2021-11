Un important pas de l’avant

La réforme du système de soins de santé au Nouveau-Brunswick demande une vision audacieuse et le courage d’agir.

L’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick félicite la ministre Dorothy Shephard et son équipe pour avoir amorcé des consultations exhaustives qui ont abouti à la publication du rapport «Stabilisation des soins de santé: Un appel à l’action urgent».

Les troubles neuromusculosquelettiques et les douleurs chroniques non cancéreuses, tels que les maux de dos, sont parmi les troubles chroniques ou récurrents les plus communs et coûteux qui affectent les Néo-Brunswickois. Ces troubles sont une des raisons principales pour les visites aux soins primaires ou en salle d’urgence, ainsi que l’absentéisme et l’incapacité à court et à long terme.

Les chiropraticiens, ainsi que d’autres fournisseurs paramédicaux, possèdent une expertise approfondie et plusieurs années d’études portant sur l’évaluation, le diagnostic et la gestion des troubles neuromusculosquelettiques.

Cette expertise permettrait d’alléger le fardeau sur le système de santé, comme l’ont démontré d’autres provinces canadiennes.

Conséquemment, l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick appuie de nouvelles mesures axées sur l’optimisation des ressources humaines en santé pour mieux répondre aux besoins des Néo-Brunswickois.

Pour plusieurs personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques, une approche conservatrice est recommandée en première ligne. La profession est heureuse d’appuyer le gouvernement et d’autres intervenants dans l’amélioration du triage et dans la réorientation de patients vers les soins conservateurs pour ceux qui pourraient en bénéficier.

Dr Ryan Coster

Président de l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick