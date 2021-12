Vous souvenez- vous de cette chanson de Star Académie? Eh bien, nos vedettes sur YouTube du conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie nous en mettent plein la vue et ce n’est pas fini, c’est rien qu’un début.

Après s’être voté des augmentations de salaire faramineuses dès son entrée en fonction, de quelle façon peut-on justifier maintenant une hausse de taxe? On se creuse les méninges, comment faire face à tous les coûts de fonctionnement pendant que les factures continuent d’augmenter. Et surtout, comment s’entendre sur l’uniformité de la hausse de taxe. On crie à l’injustice! Certains n’ont pas de trottoirs, d’autres n’ont pas eu de services dans leur centre respectif ou encore, on dit payer pour des infrastructures tels que l’aréna et la piscine et on ne s’en sert pas. Quel quartier a eu le plus de projets? On énumère qui a eu quoi afin de justifier quelle augmentation de taxe serait acceptable ou plutôt préférable. Enfin, comme on ne peut pas s’entendre, il n’y aura pas de hausse de taxe cette année. Fiouf! Mais, ce n’est pas fini, c’est rien qu’un début.

Plusieurs personnes assises autour de la table du conseil ont été élues en disant vouloir se battre pour son quartier lors de la dernière campagne électorale. Je ne savais pas que nous entrerions en guerre en nous unifiant. Quel paradoxe! On s’unit pour mieux s’entre-déchirer. Quand comprendrons-nous que nous faisons tous un! Pourquoi ne pas regarder la municipalité comme un corps humain. Le cœur pompe la vie dans ses artères et nourrit tous les membres. Le cœur est le Centre-Ville et les quartiers ruraux sont les membres qui font en sorte qu’il est intéressant que le cœur continue de battre, de vivre. Mais, qu’est-ce que le cœur sans les membres et que sont les membres d’un corps sans un cœur qui les nourrit!

Mais il semble que ce n’est pas fini, c’est rien qu’un début…

Ginette Saulnier

Tracadie