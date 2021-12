Un grand leader

L’un des plus grands leaders, champions inspirants, influenceurs et joueurs étoiles (selon mon point de vue) à avoir chaussé les patins pour le Canadien de Montréal en 112 ans confirme que le poste de DG de l’organisation l’intéresse. Je redeviendrai partisan de la Sainte Flanelle si cela se produisait et pour la durée de son mandat.

«Qu’ont-ils à perdre à m’essayer? Depuis 1993, le club tourne en rond», a-t-il dit. J’adore!

Avec ses quatre coupes Stanley brillamment gagnées lors de ses 151 victoires en 247 participations aux éliminatoires, celui que l’on surnomme «Casseau» est le meilleur gardien de but en séries éliminatoires de l’histoire de la LNH. Il ne sait pas bien vivre avec la défaite. Peut-être est-ce trop demander en 2022 de faire les sacrifices et de s’infliger la discipline que requiert la soif insatiable pour la victoire?

Patrick Roy est peut-être un peu trop flamboyant, guerrier et gagnant pour les froids objectifs de Geoff Molson qui sont plutôt d’assurer et gagner des salles combles et pas nécessairement des victoires et des coupes Stanley.

Roy dirigerait cette équipe comme si elle était la sienne. C’est cette latitude que Molson devra lui donner s’il le nommait directeur général. Si Geoff Molson cherche une nouvelle marionnette, Roy n’est sûrement pas l’homme de la situation.

Si toutefois le CH veut un DG qui brasse la cage, prend véritablement sur ses épaules le sort de l’équipe et en fasse sa mission de l’améliorer tout en faisant en sorte que d’ici la fin de la saison seuls ceux qui aspirent réellement à gagner restent pour conquérir le précieux trophée, je crois que Patrick Roy est le choix à faire.

Guy Lanteigne

Wendover, Ontario

Anciennement de Saint-Sauveur