Un problème d’attitude

En décembre 2020, j’avais utilisé la rubrique l’Opinion du lecteur pour émettre mon opinion sur le manque de bilinguisme des anglophones au Nouveau-Brunswick.

Récemment, dans un discours devant la Chambre de commerce de Montréal, le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, un anglophone fils d’une mère francophone et marié à une francophone et vivant à Saint-Lambert, une communauté majoritairement francophone près de Montréal depuis 14 ans, n’a pas dit un mot en français. M. Rousseau n’a fait aucun effort pour apprendre le français. Le pire dans tout ça, il s’en est vanté. De plus, Air Canada est régie par la Loi des langues officielles du Canada. Pourtant, M. Rousseau est éduqué et assez intelligent pour devenir PDG d’Air Canada. Pourquoi? L’attitude.

La même chose pour la gouverneure générale du Canada. Marie Simon, née au Québec, elle fut une haute fonctionnaire fédérale et ambassadrice au Danemark. Une autre personne éduquée et intelligente qui n’a pas fait d’effort pour apprendre le français. Maudite attitude.

J’ai été sur le marché du travail pendant 39 ans, 95% des anglophones étaient unilingues. Pourtant, ils y avaient des occasions de promotion pour les employés bilingues. Non, aucun intérêt pour apprendre le français.

Les mariages mixtes, aucun intérêt dans la majorité des cas pour les anglophones d’apprendre la langue française.

Dernier exemple, les joueurs des Canadiens de Montréal. Combien de joueurs anglophones parlent le français? Un seul. Pourtant ces joueurs sont bien payés et adulés par les amateurs. Non, ils ne veulent rien savoir.

Est-ce que cette maudite attitude et ce manque de respect vont changer un jour?

Luc Swanson

Dieppe