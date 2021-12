Voir le train dérailler

Aux nouvelles de Radio-Canada, j’ai été abasourdi par la déclaration de la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

On attend depuis longtemps la révision de la Loi sur les langues officielles de notre cher Canada. Cette révision tarde à venir et après chaque élection, on pense enfin qu’on va accoucher. Il faut dire que ça presse, surtout dans notre Nouveau-Brunswick bilingue, puisque le premier ministre Higgs est au pouvoir au moins jusqu’en 2024 et que les droits de la minorité acadienne et francophone doivent faire face à l’orage.

Le comble, on pensait que la nouvelle ministre était bien en selle pour trouver une fois pour toutes la formule magique qui assurerait que la minorité francophone pourrait enfin jouir d’une vraie égalité. Voilà que madame la ministre est tombée en bas de son cheval en déclarant que devoir parler la langue française ne devrait pas être un critère pour occuper le poste de représentant(e) de la Reine d’Angleterre. Elle va plus loin en louangeant ces personnes qui acceptent cette position sans gêne en sachant bien que c’est une gifle de plus au visage des francophones.

Je ne peux que conclure que la révision de la Loi des langues officielles n’apportera pas plus de mordant.

L’opinion du lecteur dans l’Acadie Nouvelle du 1er décembre, signée par Rosella Melanson, traduit bien la pensée de beaucoup de francophones qui voient encore le train dérailler et savent trop bien que la marchandise ne sera pas livrée.

Émile Richard

Bouctouche