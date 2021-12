Les défis de Moncton

À bien des points de vue, notre ville est en plein essor: partout, il se construit des appartements, notre population augmente et se diversifie, et d’un océan à l’autre (comme partout ailleurs dans le monde!), on entend dire que Moncton est une ville exceptionnelle où travailler, fonder une entreprise et élever une famille.

Or, à l’heure où nous fracassons des records de croissance, nous devons relever des défis de taille, qui nous obligent à adopter une approche stratégique et à faire preuve d’un leadership audacieux.

Le mois dernier, le Conseil municipal de Moncton a adopté son Plan stratégique 2022. Ce document-cadre définit les cinq piliers de notre vision : l’environnement, les questions sociales, la culture, l’économie et la gouvernance.

Ce plan mise sur notre succès des récentes années et continue d’évoluer sur la voie de la vision d’une Ville inspirante. Il comprend plus de 100 mesures à appliquer, qui visent essentiellement à développer Moncton pour tous les Monctoniens et toutes les Monctoniennes.

En sortant de la pandémie, nous devons nous consacrer à notre vision et à nos priorités, ce qui est essentiel pour réaliser nos ambitions et nous assurer que personne, parmi les citoyens, n’est oublié.

C’est la raison pour laquelle nous entendons travailler de concert avec tous les paliers de gouvernement, nos entreprises et la communauté des organismes à but non lucratif, la GRC Codiac et tous les citoyens afin de mettre en œuvre les 27 mesures du Plan d’action conjoint sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville, que nous venons de publier. Ces mesures nous amèneront, toutes et tous, à nous concerter pour réaliser le changement positif que nous devons tout de suite apporter dans notre collectivité.

En 2022, nous passerons en revue les services de surveillance policière afin de mieux connaître les besoins de notre collectivité dans son évolution. Il s’agit d’une occasion de repenser l’avenir de la surveillance policière et j’ai hâte de poursuivre ce dialogue.

Pour protéger les citoyens, un autre moyen consiste à développer durablement notre collectivité.

À la COP 26, j’ai eu l’occasion de présenter un exposé à propos du choc retentissant des dérèglements climatiques sur les villes de taille moyenne. S’il est vrai que le changement climatique s’étend bien au-delà des municipalités, notre leadership est crucial pour apporter les changements nécessaires.

L’an prochain, le Conseil municipal de Moncton se consacrera à la mise en œuvre du Rapport sur l’action climatique, en mettant au point le Plan communautaire de gestion de l’énergie et des émissions atmosphériques afin de connaître les moyens qui nous permettront de réduire les émissions polluantes dans notre ville. Nous nous penchons aussi sur la viabilité de l’électrification de nos autobus et nous veillerons à ce que tous les projets d’aménagement soient plus durables.

J’ai aussi hâte de publier la deuxième phase du Plan de transport actif de la Ville. Nous devons continuer d’édifier notre ville en veillant à rapprocher les citoyens et les lieux.

S’il faut tirer une leçon de la COVID-19, c’est bien que nous pouvons nous adapter et changer: d’ailleurs, l’un des plus grands changements a consisté à apprendre que nous pouvons travailler n’importe où dans bien des cas. Alors, pourquoi pas à Moncton? Comment faire pour préserver ce qu’il y a de si merveilleux dans notre collectivité exceptionnelle, en nous métamorphosant pour devenir un centre urbain dense? Il est essentiel, pour préserver ce qu’il y a de mieux à Moncton tout en maîtrisant l’avenir, de protéger notre patrimoine bâti, de saluer notre identité, de connecter nos quartiers et de mettre en valeur notre vitalité culturelle et linguistique.

Dans la foulée de la pandémie, nous entendons nous assurer que Moncton continuera d’être le moteur économique de notre province. Rien que dans le cœur de notre centre-ville, nous investissons considérablement dans des projets plus captivants et transformationnels en gestation. Les centres-villes sont les terreaux fertiles de l’innovation, de la diversité économique et de la créativité des entreprises.

Nous continuerons de nous pencher sur les moyens grâce auxquels les travaux d’aménagement peuvent permettre à notre économie de se développer, en continuant de créer notre toute première Stratégie de croissance urbaine : ce plan concret encourage le développement durable tout en établissant une vision à long terme de ce que nous voulons que notre ville devienne. Nous allons aussi prioriser l’immigration et l’attraction du tourisme et nous assurer que nous sommes parfaitement en mesure de tirer parti des perspectives économiques.

Le gouvernement provincial a récemment annoncé des changements importants dans notre régime de gouvernance municipale. Il s’agira d’une priorité dans la prochaine année, au début de la période de transition, lorsque nous connaîtrons mieux l’évolution des responsabilités, mais aussi des perspectives.

Je suis une ardente partisane de la collaboration régionale, comme en témoigne notre plan stratégique.

Le Plan stratégique de Moncton est d’abord et avant tout un plan pour les résidants de Moncton qui, comme vous, parcourent nos rues et nos sentiers, contribuent à notre économie et profitent de l’essor de notre ville. La participation et le dialogue significatif et respectueux auquel nous participerons seront essentiels pour réaliser ces priorités stratégiques.

J’ai hâte de mettre en œuvre ce plan en collaboration avec vous pour nous assurer que nous pourrons maîtriser notre progression et continuer de développer notre ville.

Dawn Arnold

Mairesse

Ville de Moncton