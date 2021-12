Plus que symboliques, ces visites en France?

Si la visite récente de la délégation acadienne au président Macron était plus que symbolique? Et si elle apportait des changements à la réalité acadienne comme l’aura été la visite des quatre Acadiens à de Gaulle en 1968, visite qu’on disait aussi symbolique, mais qui en aura dépassé le sens?

Comme changements reconnus depuis 1968, la liste des projets est trop imposante en termes d’échanges France-Acadie pour la décortiquer en quelques paragraphes. En ce qui me concerne, je m’en tiendrai à la création par la France de son Programme de bourses d’études France-Acadie qui aura permis à près de mille Acadiennes et Acadiens de suivre des études universitaires ou des stages de formation dans des institutions de l’Hexagone.

Qu’il suffise de mentionner, parmi ces anciens bénéficiaires de ce Programme, quelques personnalités qui font encore la différence en Acadie comme au Canada, entre autres Michel Bastarache, Herménégilde Chiasson, Louise Imbeault, Renée Blanchard, Phil Comeau, Pierre-Marcel Desjardins, Michèle Brideau, deux maires de Caraquet. L’ancien maire Germain Blanchard et l’actuel maire Bernard Thériault et bien d’autres, sans parler de celles et ceux qui sont devenus par la suite lauréats du Prix littéraire France-Acadie, soit Simonne Rainville, Hector Cormier, Jacques Savoie, Ronald Cormier et Jean-Marie Nadeau.

Et mieux encore: en réciprocité avec la France, un groupe d’anciennes et d’anciens bénéficiaires France-Acadie qui avaient formé l’Association des boursières et des boursiers France-Acadie (l’ABBFA) créait, en 1999, le Fonds de bourses d’études Acadie-France destiné à des jeunes Français et à des jeunes Françaises désirant venir poursuivre des études sur l’un des campus universitaires acadiens. Grâce à la générosité de ses membres et d’hommes d’affaires, dont notamment Bernard Imbeault (un des boursiers France-Acadie de la première heure) et Harrison McCain, l’ABBFA aura attribué en 22 ans près d’une soixantaine de bourses d’études à des jeunes de la France, cela, en constituant un capital financier de près d’un demi-million géré par l’Université de Moncton.

Plus encore: en ce temps de pénurie d’infirmières et d’infirmiers et d’un urgent besoin d’immigrantes et d’immigrants francophones en Acadie, l’ABBFA, en partenariat avec la Congrégation des Filles de Marie-de-l’Assomption, ajoutera l’an prochain une troisième bourse d’études annuelle Acadie-France destinée à des jeunes de la France qui désireraient s’inscrire en Sciences infirmières à l’Université de Moncton.

Et si la visite historique récente était plus(se) que symbolique?

Benoît Duguay

Boursier France-Acadie 1972-73

Chevalier de la Légion d’honneur

Moncton