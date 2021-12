Oui à la pleine municipalisation, non aux fusions forcées

La réforme sur la gouvernance locale a reçu beaucoup de qualificatifs depuis la parution du Livre blanc il y a deux semaines. La pleine municipalisation a très peu de détracteurs parmi la population en générale, alors que les fusions forcées avaient et ont toujours très peu d’appuis au sein des communautés qui sont les plus affectées par ces restructurations municipales.

Il ne faudrait pas qu’ une réforme que l’on veut aussi marquante dans l’histoire de notre province soit teintée ou étiquetée d’un manque d’acceptation sociale parce que les autorités gouvernementales ne veulent pas se soumettre à l’épreuve d’une vraie consultation.

Cette réforme sur la gouvernance locale soulève un paradoxe démocratique des plus flagrants. Comment expliquer qu’un des objectifs majeurs de cette réforme est d’éliminer le soi-disant déficit démocratique dont les résidents des DSL sont victimes depuis plus de 50 ans, tout en leur imposant des fusions ou regroupements sans plus de consultations ni négociations?

Les citoyens et les associations qui ont participé aux sessions zoom ou présentielles du ministre Allain se sont prononcés sur des restructurations municipales hypothétiques, des options possibles et modèles viables, rien de plus. Oui, il y a eu consultations et je félicite le ministre pour le temps et l’effort qu’il a consacré à ce processus jusqu’à présent. Ce beau travail ne sera pas complet tant qu’il n’aura pas entendu et répondu aux questions des citoyens concernés tout en faisant preuve de flexibilité dans l’ atteinte de ses objectifs de fusions. Le gouvernement a mis un an à expliquer et consulter les grands principes de sa réforme, mais ne peut pas trouver plus de quelques semaines pour passer son projet de loi 82 sans plus de consultations sur la structure finale. Le prochain pilier de sa réforme repose sur la collaboration. Comment les citoyens et leurs représentants peuvent-ils travailler en collaboration lorsque une partie de leur structure de travail leur est imposée?

De nombreux citoyens et associations sont confrontés à d’autres réalités actuellement, avec le dépôt du livre blanc qui en plus de préciser les fusions soulève de nombreuses questions tant au niveau des regroupements que devant l’absence de taux de taxation foncière et de la péréquation communautaire. Il s’ agit d’un non sens. Nous avons toujours insisté auprès du ministre Allain que l’élément le plus important de cette réforme municipale était, sans équivoque, le régime de taxation foncière et la péréquation. Trop de fusions ou regroupements proposés dans le livre blanc ne tiennent pas la route de l’ itinéraire fixé par le ministre Allain. Plusieurs des nouvelles entités proposées dans le livre blanc nous laissent facilement avec une interprétation de deux poids, deux mesures enlevant beaucoup de crédibilité et de confiance au processus décisionnel auquel un nombre limité de citoyens ont pu participer en ce temps de pandémie.

Il était évident avec la publication du livre vert que le gouvernement actuel avait une mission spéciale envers les résidents des DSL. Les énoncés du Livre vert priorisaient les grands problèmes des DSL comme étant la cause des malaises socio-économiques un peu partout dans notre province. Au Nouveau-Brunswick, nous avons huit cités, seule la cité de Campbellton a été le moindrement modifiée dans sa restructuration avec les villages et DSL avoisinants afin de justifier une élection en novembre 2022. Pourquoi notre métropole Saint-Jean, entourée de Rothesay, Quispamsis, etc ont gardé le statut quo avec des modifications mineures aux autres cités et grandes villes de notre province? Pourquoi tout d’un coup, les autorités des grandes municipalités, qui se firent le plus entendre en faveur de cette réforme au cours des années, gardent le statu quo alors que tout au long du processus le ministre a toujours proclamé que le statu quo n’ était pas acceptable?

Pourtant, tout le monde municipal sait que la ville de Saint-Jean est un gouffre financier pour les subventions et la péréquation communautaire depuis des années (15 264 329$) sur les 32 958,025$ pour l’ensemble des huit cités, sans compter les autres transferts en 2021. Les résidents de Saint-Jean paient plus de taxes foncières que la moyenne des résidents des huit cités du N.-B. Voilà une raison à l’effet que la péréquation et c’est bien, mais le statu quo actuel pour cette cité et ces villes ne réglera rien. Les trois cités fusionnées au cours des années absorbent plus de 85% (27 574 401$) de la totalité (32 958 025$) de la péréquation communautaire en 2021. Un beau gage de succès pour les fusions forcées. L’ensemble des 236 DSL représentant 32% de la population du N.B. reçoit environ 6.4 millions $ de péréquation communautaire et leur seule dette, leurs résidents la partagent avec les résidents des municipalités pour la capitalisation des sites de déchets solides gérés par les CSR. Le petit village de Lac Baker est tellement en bonne situation financière qu’il n’ est pas éligible à la péréquation communautaire il reçoit 0$, mais il est forcé de fusionner parce qu’il n’est pas viable financièrement. Trouvez l’erreur?! Quelle est l’étude qui démontre qu’une municipalité doit avoir 4000 h et 200 000 000$ d’ assiette fiscale afin d’être viable? On cherche la structure municipale idéale, alors que nous savons que sous le régime des structures actuelles, il y a des municipalités qui n’ont pas de dettes, ont un taux de taxation raisonnable et leur situation socio-économique est très viable. Ce ne sont pas les structures qui prennent les décisions; les structures encadrent les décideurs, c’est tout.

Cette réforme sur la gouvernance locale comporte tout de même des éléments très positifs. J’applaudis le ministre Allain d’avoir protégé certains principes du programme de Chances égales pour tous. Je m’ inquiète cependant du paragraphe 2.1.6 ORIENTATION SOCIALE SUPPLÉMENTAIRE à la page 22 du Livre blanc. Sans plus d’explications, voilà un exemple parfait qui vient ouvrir une brèche irréparable dans le programme de Chances égales pour tous. J’ai beaucoup de difficulté à comprendre comment les architectes de cette restructuration municipale ne voient pas ce cheval de Troie, qui n’est même pas un projet-pilote. Sans souci pour les autres régions du N.-B., cette structure viendra répondre aux besoins grandissants des régions du sud de notre province en matière de santé, de pauvreté( bien –être), de logements etc. J’y reviendrai dans un autre article. Il faut applaudir la décision du ministre de soumettre les représentants des DSL au suffrage universel selon la loi électorale N.-B. Très peu de citoyens des DSL se plaignaient de ce soi-disant déficit démocratique, une expression plutôt intimidante pour ne pas dire dégradante reflétant une attitude un peu paternaliste de certains citadins. Les résidents des DSL s’inquiètent beaucoup plus des déficits financiers qu ‘ils devront partager au sein des nouvelles entités en plus des nouvelles responsabilités qui leur seront transférées par la province avec la promesse d’un allégement fiscal. On n’enrichit personne en se partageant de la pauvreté.

Enfin, le ministre semble avoir bien compris la complexité et le contexte du financement des routes secondaires au N.-B. en gardant sous juridiction provinciale l’entretien et les réparations de ces routes. Le ministre a aussi réalisé que les résidents des DSL paient toujours des taxes pour les services qu’ils reçoivent y compris le 41 cents par 100$ d’évaluation pour l’entretien et les réparations des routes secondaires auquel les propriétaires de résidences secondaires et d’ entreprises ne sont pas soumis alors qu’ils paient une double taxe foncière sur leurs propriétés afin d’ assurer le financement de certains autres services essentielles au niveau de la province.

En résumé, cette réforme sur la gouvernance locale permettra de mesurer le courage politique des autorités gouvernementales non pas en imposant leurs volontés ministérielles. Ça, c’est utiliser son pouvoir politique. Le vrai courage sera mesuré au moment où les autorités gouvernementales décideront d’écouter les citoyens, de répondre à leurs questions et de faire preuve de flexibilité, en autant que les objectifs de la réforme soient respectés, surtout les communautés d’intérêts au lieu de toujours miser sur des chiffres qui n’ont jamais fait leurs preuves.

Gérald H Clavette

Rivière-verte