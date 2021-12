Personne n’a le droit de se moquer des autres

Depuis le début de la fondation de notre beau et vaste pays, en 1867, c’est-à-dire depuis 154 ans, 30 personnes ont occupé la très prestigieuse fonction de gouverneur général du Canada. De ce nombre, on compte vingt-cinq hommes, dont un Acadien, Roméo LeBlanc, et cinq femmes, Jeanne Sauvé, Adrienne Clarkson, Michaëlle Jean, Julie Payette et Mary Simon. En d’autres mots, c’est surtout un univers d’hommes. En plus de cela, je crois que la plupart d’entre-eux étaient des unilingues.

Dans le cas de la plus récente nomination, le 26 juillet, Mary Simon, est la première autochtone. Elle est bilingue, car elle parle l’anglais et sa langue maternelle, la langue des Inuits.

Dès sa nomination, elle a promis d’étudier et d’apprendre la langue française. Je crois en sa promesse. D’ailleurs, lors de la cérémonie, c’est la première fois qu’un discours prononcé par un gouverneur général l’a été en trois langues! Cela constitue en soi un fait historique!

Comme bien d’autres l’ont exprimé avant moi, je déplore les remarques désobligeantes prononcées par certaines personnes canadiennes qui se sont moquées de la qualité de son discours quand elle s’adressait en français. Je trouve cela absolument honteux, méprisant et indigne. Donnons-lui une chance.

D’après mon humble opinion, je crois que les moqueurs, peu importe leurs milieux, qu’ils soient scolaires, universitaires, médiatiques ou autres, devraient lire, s’inspirer et appliquer la doctrine du philosophe néerlandais, Baruch Spinoza (1632-1677), qui a constamment condamné, durant sa courte vie, l’usage des moqueries qui sont souvent, d’après lui, des moyens visant à attaquer et à blesser la dignité humaine.

Peut-être que nos comédiens et nos savants juges de la Cour suprême devraient en faire autant.

Alcide F. LeBlanc

Moncton