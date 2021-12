Un rappel de nos droits constitutionnels

Alors qu’une autre année tire à sa fin, je réfléchis. Malheureusement, j’en arrive à la conclusion que certaines choses semblent aller dans la mauvaise direction dans notre province. Les commentaires récents prononcés à l’Assemblée législative au sujet de la langue me poussent à me demander si nous nous comprenons vraiment les uns les autres?

La population néo-brunswickoise comprend-elle vraiment ses droits linguistiques?

Si ce n’est pas le cas, alors c’est mon travail de continuer à les expliquer.

La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick donne effet aux obligations énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés selon lesquelles le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut ainsi que des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Cela signifie que la population néo-brunswickoise n’a pas seulement le choix d’utiliser sa langue officielle, elle a également le droit de le faire; c’est un droit constitutionnel.

Qu’il s’agisse d’accéder aux services gouvernementaux dans un hôpital, d’obtenir un permis de conduire auprès de Service Nouveau-Brunswick ou de prendre la parole à l’Assemblée législative, nous avons tous le choix d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles et n’oublions pas que nous avons le droit de le faire.

Soyons clairs: la Loi sur les langues officielles existe depuis 1969, et la Charte est en vigueur depuis 1982.

Ces concepts ne sont donc pas nouveaux, mais peut-être avons-nous besoin qu’on nous rappelle l’importance de ces droits que nous tenons peut-être pour acquis.

Reconnaître les droits de nos deux communautés linguistiques est une question de respect. À l’aube de 2022, continuons à se respecter les uns les autres et à être respectueux envers les droits linguistiques de chacun.

Shirley C. MacLean, c.r.

Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick