À quoi sert le conseil d’administration de Vitalité?

Le Conseil d’administration (CA) de Vitalité a tenu une réunion publique le 7 décembre dernier. Dans son rapport au CA, la PDG parle de la pandémie et du Plan de santé de la ministre Shephard.

Pour ce qui est du Plan de santé, aucun membre du CA ne pose de questions comme s’ils et elles n’avaient pas le droit d’en poser. La PDG mentionne qu’il manque de détails, mais sans plus de préoccupation.

Ce qui m’amène à douter de la valeur d’un CA qui ne questionne pas, qui ne semble pas prendre de décisions et surtout qui ne semble pas être informé de ce qui se passe dans le réseau dont il est responsable.

Il est vrai que le point 3 de l’ordre du jour de chaque réunion est «Rappel sur la confidentialité».

Comment un tel point peut-il être à l’ordre du jour d’une réunion publique?

Mais il l’est après celui de la nomination du responsable du temps.

Rien pour encourager le questionnement et les discussions, vous en conviendrez. L’objectif semble de terminer le plus tôt possible plutôt que de défendre les intérêts de la population desservie par le réseau.

Ce matin (lundi), six jours après la réunion du CA, le réseau annonce la création de postes de direction des Activités hospitalières dans chacun de ses hôpitaux régionaux. C’est bien écrit le réseau, mais celui-ci a eu la réunion de son CA le 7 décembre et ce sujet n’a jamais été discuté lors de la rencontre publique.

Mais qui a pris cette décision? Il faut en déduire que c’est la PDG qui est l’employée de la ministre ou la ministre ou ses fonctionnaires. Il est impossible de conclure que c’est le CA qui, pourtant selon la loi, a et doit avoir ce pouvoir.

Jacques Verge

Dieppe