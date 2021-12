Manque criant de personnel dans les foyers de soins

Plusieurs personnes souffrent d’Alzheimer. La population est vieillissante. Les lits sont disponibles, mais pas le personnel. Que faire? Plusieurs personnes à la retraite sont prêtes à retourner en milieu de travail, mais la logistique ne leur permet pas d’avancer à grands pas. De plus, certains sont immunodéficients…

Il nous reste la nouvelle génération. Les jeunes doivent apprendre plus rapidement, faire leurs stages plus tôt et embarquer dans le milieu du travail avec de moindres compétences, mais des compétences qui nous sont primordiales présentement.

Tout le service de santé doit être restructuré pour accueillir ces personnes souffrantes qui sont un danger pour elles-mêmes, mais surtout, un danger pour les autres… Autour de nous, ces cas particuliers sont encore à domicile avec leurs proches qui s’épuisent 24/24, 7/7, heure après heure à essayer de les contrôler, de les droguer, tout en espérant que la prochaine nuit, la prochaine journée, la prochaine minute sera plus calme. Ils n’ont aucun recours et c’est déplorable… C’est quasi criminel! Il faut combien de coups, de crises, de plaies, ou pire pour que cette situation soit rectifiée?

Cynthia Duguay

Saint-Simon