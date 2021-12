S’organiser et non se faire organiser!

On nous a refusé le droit de former un comité pour nos DSL respectifs dans le nouveau regroupement municipal avec Le Goulet et Shippagan. Après plusieurs échanges avec le représentant régional du ministère de la Gouvernance locale, celui-ci nous a affirmé qu’étant donné que nous n’avions pas de représentant depuis plusieurs années, le ministre Daniel Allain a décidé de ne pas satisfaire nos demandes, malgré une pétition signée par 25 signataires dans chacun de nos DLS. Ce qui aura comme répercussion de ne pas nous inclure dans les discussions prochaines avec les autres DLS de Haut-Shippagan, Pointe-Brûlée, Inkerman et Baie-du-Petit-Pokemouche.

Nous trouvons cela antidémocratique! Nous nous posons plusieurs questions. Pourquoi le DSL de Pointe-Sauvage n’a pas de représentant aussi? Est-ce que le représentant régional du ministère de la Gouvernance locale a fait des efforts pour trouver des représentants dans les trois DSL qui n’en ont pas? Est-ce une vengeance du fait que nous n’étions pas en faveur de nous unir avec Shippagan, lorsqu’un comité avait été mis sur pied pour un regroupement, cinq ans passés? Maintenant que le gouvernement impose le regroupement, est-ce légitime qu’aucun représentant des trois DSL n’ayant pas de représentants ne puissent participer aux discussions? Qu’en pensent les autres DSL qui ont une présidence? Qu’en pensent les élus du village de Le Goulet?

Aujourd’hui, la situation a changé et nous voulons participer à notre avenir! Il faut se résoudre à avaler la pilule même si on ne la veut pas. C’est un cri du cœur! Nous voulons participer aux discussions du nouveau regroupement municipal!

Marius Larocque

DSL de Savoy Landing

Steven Cormier

DSL de Chiasson Office