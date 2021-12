Une douloureuse épreuve

Lors des récentes années, soit depuis 16 ans, trois de nos belles églises catholiques de notre province ont été malheureusement détruites par des flammes. Deux des trois le furent par le truchement d’actes humains.

En 2005, par le tonnerre, la communauté de Sainte-Anne-de-Kent fut la première à connaître ce triste malheur. Construite en 1886, cette église avait donc une existence de 135 ans. Ce qui la caractérisait avant tout, c’est qu’elle portait un titre très prestigieux, à savoir, la chapelle Sixtine de l’Acadie. En plus d’avoir été un centre religieux, comme toutes nos églises, elle représentait également une sorte de musée d’œuvres artistiques créées par l’un de nos plus grands artistes acadiens, monsieur Édouard Gautreau, né en 1906 à Saint-Paul-de-Kent, mais ayant aussi vécu plusieurs années à Sainte-Anne-de-Kent. Depuis 2007, soit deux ans après la disparition de la chapelle Sixtine de l’Acadie, les paroissiens jouissent d’une autre magnifique église, moderne et bien fréquentée.

La seconde belle église à disparaître par le feu, en 2018, fut celle située à Bas-Caraquet. Elle a également connu une très longue vie de 112 ans. À la suite de ce malheureux incendie qui a déchiré pendant plusieurs mois cette paroisse, on a opté pour une nouvelle construction qui semble, en majorité, satisfaire les paroissiens et les paroissiennes.

Comme le dit un certain proverbe populaire «Jamais deux sans trois», qui aurait pu prédire une telle calamité en décembre 2021 dans le village de Shemogue, une petite communauté où il fait bon vivre en plus d’être profondément touristique en été?

À l’avenir, dans cette communauté, quels seront les gestes et les actions que prendront les autorités religieuses et les paroissiens quant à l’avenir de leur église centenaire détruite à peine deux semaines avant l’arrivée de la fête de Noël? Quel cadeau! Se joindront-ils à l’église de Cap-Pelé ou opteront-ils pour un édifice plus petit et plus moderne susceptible de maintenir un lieu de culte religieux à proximité de leurs résidents ? Cette décision leur revient et nullement à d’autres !

Alcide F. LeBlanc

Moncton