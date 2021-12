Le dossier de l’Acadie Nouvelle sur la pauvreté publié récemment m’a beaucoup touché. Un enfant sur cinq est touché par la pauvreté.

Ceci dans notre belle région, où on dit qu’il fait bon vivre. Il semble que ce soit plus difficile pour certains. Quand je m’assois à la table pour dîner je ne peux m’empêcher de penser qu’à l’école, il y a des enfants qui n’ont pas mangé et qui vont continuer leur après-midi accompagnés par la faim. Comment se concentrer? Quelle marque indélébile ça doit laisser dans l’estime de cet enfant? Être à part, être différent dans cette société d’opulence. Ne pas avoir accès à l’essentiel, manger comme tous les autres…

Il y a même des pauvres dans nos communautés, dans nos écoles. On les côtoie. Bien sûr on garde ça sous silence, sceller sous vide, on ne veut pas voir… pour notre bienveillante conscience et notre joie bien individuelle des fêtes.

Je suggère qu’on place des petites banques de dons partout dans nos commerces, nos institutions. Dans chaque caisse populaire, avoir un compte spécifique pour nos enfants écorchés par cette situation malheureuse. Après tout, une coopérative, c’est censé être les gens d’abord…

Mais quelles sont les causes de cette pauvreté? Une analyse simpliste nous porterait à conclure que nous avons tous différentes habiletés et capacités. Certains prennent de mauvaises décisions ou n’ont pas la capacité d’assurer leur avenir. Ces conclusions injustes nous protègent d’une éraflure de surface sur notre moralité.

Nous vivons dans un système économique, qui a ses règles, ses aléas, ses impératifs, ses principes sacrés… Dans ces règles, n’y en a-t-il pas une qui dicte que pour s’enrichir il faut avoir des employés qui coûtent peu? Ces gens qui n’ont à offrir que le travail de leurs bras et de leurs mains, qui n’ont pas de diplôme. Cette masse ouvrière qui consent à travailler pour de bas salaires, qu’on tient à un niveau d’estime de soi très bas. Pourtant, ce sont eux qui transforment le poisson, récoltent nos aliments, les mettent sur les étagères dans les épiceries, nous servent notre café, lavent les planchers, nous offrent les services quotidiens de base. Combien de commerce, combien de services nous sont offerts par ces bas salariés?

Même avec l’augmentation du salaire minimum, nous demeurons les champions du pays en ce domaine. Et c’est négatif. Faut-il pour en enrichir certains, garder un tel pourcentage de la population dans cette suffocation économique? Que dire des emplois à trente heures par semaine? Que dire de ces jeunes diplômés qui ne peuvent accéder à un poste à temps plein? Ils ne peuvent bâtir dès le départ un fonds de pension, avoir une assurance maladie, des avantages qui permettent une certaine sécurité, une stabilité. Commencer son plan de retraite tardivement, ce n’est pas très enthousiasmant ni sécurisant. C’est pourtant ce qu’offre le marché du travail, nos gouvernements et plusieurs commerces et industries.

C’est ce qu’on appelle une pauvreté structurelle. Elle est voulue, planifiée, pour réduire les coûts, économiser, sauver des sous dans l’immédiat… Sabrer les conditions de travail, les avantages sociaux. De la pauvreté systémique maintenue par notre économie abusive et qui accentue l’écart entre les nantis et les moins nantis, privilégie le nombre de plus en plus restreint des opulents qui dirige notre société de privilégiés.

Lorsqu’on attend cinq ans pour négocier une entente collective, le message est clair. Lorsqu’on signe une entente collective qui couvre à peine les augmentations du coût de la vie, ont maintient des gens dans un statu quo économique.

Parlons maintenant d’une autre pauvreté, celles qui ne reconnaît pas le droit des minorités, le droit des francophones, des autochtones, le droit à des prix de loyer décents, le droit au respect des différences culturelles, au respect des lois sur les langues officielles, le droit à l’égalité, à l’équité salariale, le droit à une vie décente, à des conditions de travail équitable… La pauvreté de ceux qui se croient supérieurs, qui doivent avoir des privilèges, qui se croient une classe à part, qui considèrent la non-équité comme naturelle et normale. La pauvreté de ceux qui croient que leur liberté individuelle prime sur la liberté collective.

Lorsqu’on dit que 80 à 85% des débats à l’Assemblée législative se font en anglais, je comprends que nos élus francophones refusent d’exercer leur droit reconnu par la constitution et des lois de parler en français lorsqu’ils interviennent en chambre. Pauvreté du statut de notre langue dû à l’abandon de nos droits par ceux qui devraient les défendre, et nous tous qui changeons presque automatiquement notre langue, réflexe de plus en plus inconscient.

Prenons la responsabilité de notre langue. La richesse, ça se prépare, ça se cultive.

Ce sont là les racines de toute pauvreté. Toute éradication de la pauvreté devrait commencer, se faire par les individus. Ce sont eux qui composent les institutions, elles ne changeront pas si le changement ne se fait d’abord par les individus.

Célébrons Noël avec ce sentiment d’amour pour la vie et commençons la nouvelle année en faisant les changements qui disent avec éloquence qui nous sommes…

Réginald Boudreau

Grande-Anse