Aider son prochain

Depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir, les gens à l’aise dans la Péninsule acadienne où je vivais et où je vis toujours avaient une sorte de mépris ou d’inconsidération pour les pauvres. Chez nous, nous étions pauvres, mais bien habillés, car maman nous confectionnait des vêtements dans ceux envoyés par la parenté. Un certain dimanche quand j’avais 6 ou 7 ans, une voisine qui tenait un commerce m’a amené à la messe avec sa petite-fille et en entrant dans l’église elle m’a tassée dans un banc à l’arrière de l’église pour aller s’asseoir à l’avant avec sa petite fille. Je n’étais pas de sa classe. J’ai 75 ans et je me souviens encore de ça comme si c’était hier.

Quand je vois les propriétaires d’entreprises venir pleurnicher à la télévision parce qu’une augmentation du salaire minimum de 2% l’heure va les mettre dans le trou. Bon, pour une fois, ils vont voir comment c’est dans le trou.

Il y a un temps, les moins pauvres aidaient les plus pauvres. Aujourd’hui, on n’ose pas regarder dans la cour du voisin pour voir si tout va bien. Dans mon cas, ce n’est pas vrai que si je voyais un enfant avec des chaussures trouées dans les pieds que je ne lui en achèterais pas une paire. Dans certains foyers pour personnes âgées, ils ont une banque de vêtements usagés pour les résidents dans le besoin. Pourquoi ne ferait-on pas ça dans les écoles? Les enfants grandissent vite et les vêtements encore en bonne condition pourraient servir à d’autres. Afin de protéger la confidentialité, les vêtements pourraient être échangés d’une école à l’autre.

Nicole Tremblay

Grande-Anse