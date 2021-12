Qui célèbre-t-on au juste à Noël?

Comme plusieurs personnes, lors de l’approche de la grande fête de Noël, je me sens à la fois joyeux et parfois un peu triste. Joyeux, car on y célèbre la naissance de Jésus ce qui me console au plus point. Par contre, les célébrations qui s’organisent me donnent l’impression qu’il s’agit surtout d’une grande fête commerciale.

Ainsi, les plus nantis de la société peuvent ainsi se permettre de combler leurs appétits tandis que ceux qui ne font pas partie de ce groupe sont probablement tristes et peu enclins à profiter de la fête.

De ma part, plusieurs jours avant la célébration de cette fête, j’admire au plus haut point les magnifiques décorations qui se trouvent devant les différents édifices. Par exemple, sans avoir vu l’ensemble des villes ou des villages de la province, j’oserais dire sur ce point précis que la ville de Riverview mérite une médaille d’or. Peut-être que de multiples autres communautés, villages ou villes s’y comparent. Cela reste à être déterminé! On y trouve une belle crèche.

Enfin, les décorations qui m’interpellent le plus sont celles où les personnes mettent surtout l’accent sur la crèche de Noël où l’on peut voir un Enfant, entouré de ses parents et d’autres personnages. Chaque année, pendant de multiples siècles, on célèbre cet événement aux quatre coins de notre fragile et malade planète. Pour être précis, dans mon quartier, une famille me donne davantage le goût de célébrer. La crèche est magnifiquement belle à contempler!

Alcide F. LeBlanc

Moncton