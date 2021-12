C’est le temps d’une dinde, ou deux!

Presque tout le monde s’accorde pour dire que le mot «pénurie» a été galvaudé depuis le début de la pandémie. Pénurie de ci, pénurie de cela, chaque semaine divers articles font la manchette. Et bien sûr, la filière agroalimentaire ne s’en trouve pas épargnée non plus.

Depuis quelques semaines, des rumeurs courent voulant que le Canada puisse manquer de dindes pour Noël. Une telle manchette démontre à quel point plusieurs personnes comprennent mal notre système de gestion de l’offre. À moins que ne survienne une grippe aviaire sévère qui déferle sur l’industrie du poulet et de la dinde, ou qu’un désastre naturel frappe l’ensemble du territoire canadien, il est pratiquement impossible de manquer de volailles, d’œufs, ou même de lait au pays. Notre système de quotas nous permet de produire ce dont nous avons besoin chaque année. En fait, on ne devrait pas entrevoir une pénurie, mais plutôt une surabondance. Même les deux millions de poulets qu’Exceldor a euthanasiés cet été n’ont pas créé de pénurie. Malgré cette catastrophe, personne n’a manqué de poulets. La filière, incluant les détaillants et la restauration, s’est ajustée.

La stabilité en approvisionnement constitue probablement le legs le plus important de notre gestion de l’offre. À la base, ce système nous procure une sécurité alimentaire pour nos protéines animales.

La filière avicole et notre production de dindes se portent très bien au Canada. On y dénombre environ 520 producteurs de dindes, appuyés par 17 usines de transformation à travers le pays. La valeur de la production annuelle atteint les 400 millions $. La production annuelle de dindes au pays frôle les 7 millions, dont 2,9 millions seront achetés pour Noël. Pour cette année, la proportion restera sensiblement la même, à quelques différences près.

D’abord, les dindes sont plus petites. La planification pour les fêtes commence normalement en avril. À cette période l’an dernier, la pandémie battait son plein et l’incertitude autour des mesures sanitaires n’entraînait aucun changement à l’offre. Mais cette année, comme l’industrie s’attend à des rassemblements de convives modestes de moins de 10 personnes, la production a été revue à la baisse dans certaines régions du pays. Les inventaires peuvent être moindres qu’à l’habitude, car le système peut comporter certaines failles, mais ces situations de ruptures de stock représentent l’exception et non la norme. Par exemple, les inondations en Colombie-Britannique ont forcé l’industrie à redistribuer l’offre un peu partout au pays.

En général, les dindes de plus de sept kilos seront plus rares cette année. Alors si vous aimez vraiment la dinde, il vaut mieux en acheter deux petites au lieu d’une grosse!

L’autre différence cette année réside dans le prix. Bien que les prix fluctuent énormément ces temps-ci d’une région à l’autre, le prix d’une dinde a augmenté entre 13 et 15% cette année. La gestion de l’offre permet aux producteurs de se faire compenser si les coûts de production augmentent et nourrir les animaux cette année a coûté plus cher. La nourriture animale représente 30 à 40% des coûts de production, alors les prix devaient augmenter. Malgré cela, la dinde et le poulet demeurent une source abordable de protéines animales pour les amateurs de ces viandes.

Malgré une gestion de l’offre fiable pour la volaille, il reste difficile de planifier quoi que ce soit avec cette foutue pandémie. Avec le nouveau variant Omicron et les nouvelles mesures sanitaires, il y a fort à parier que la demande de dinde variera encore une fois et l’équilibre entre la restauration et le détail devra se réajuster.

En attendant, savourez votre dinde pour les fêtes. Si vous n’en trouvez pas dans votre magasin favori, il y en a sûrement une pas très loin de chez vous.

Dr Sylvain Charlebois

Directeur Principal

Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire

Dalhousie University