Un soutien mal avisé

M. Alexandre Cédric Doucet, c’est avec abasourdissement que j’ai lu votre lettre ouverte publiée dans l’Acadie Nouvelle le 17 décembre.

Bien que je comprenne vos frustrations envers Higgs, en tant que Franco-Ontarien vivant en Acadie, je n’apprécie pas que le président de la SANB chante des louanges d’un gouvernement qui a causé la plus grande crise linguistique au pays depuis plusieurs années.

Si l’Université de l’Ontario français a pu ouvrir ses portes, c’est malgré Ford, non grâce à lui. Le gouvernement Ford n’a toujours pas révélé les raisons pour lesquelles il a soudainement changé d’avis en juin 2019.

Vous félicitez «une des plus importantes modernisations» de la Loi sur les services en français, mais ce n’est pas celle que la communauté franco-ontarienne réclamait (et j’aimerais noter que ce n’est pas difficile d’être la plus importante lorsque c’est la seule).

De ce que j’ai pu voir, l’offre active est notre grand gain… mais est-ce qu’on la recevra vraiment? Le gouvernement ontarien n’arrive même pas à honorer ses obligations actuelles.

Comme l’a dit la députée Amanda Simard: «Ça sert à quoi d’avoir une Loi sur les services en français si on n’a pas un commissaire indépendant qui s’assure qu’on respecte cette loi-là […], qui est proactif, qui produit des rapports de façon proactive, qui peut recevoir des plaintes de façon indépendante?»

Moi-même, ainsi que plusieurs autres Franco-Ontariens revendiquons le retour du Commissariat aux services en français indépendant.

Si ses méthodes sont devenues plus cachées, couvertes, Doug Ford n’est certainement pas le champion des droits linguistiques que vous prétendez.

N’oublions pas le rôle du gouvernement Ford dans l’écroulement de l’Université Laurentienne, sans parler de ses attaques contre les processus de gouvernance locale, l’environnement, les jeunes autistes, les soins de santé, etc.

Avez-vous considéré que votre lettre pourrait être utilisée contre nous, les Franco-Ontariens? On pourrait facilement rejeter nos revendications en disant: «Même un leader acadien d’une province bilingue est ravi des circonstances des francophones sous Doug Ford?»

Je pense que les francophones peuvent aspirer à plus. La gazelle ne demande pas au lion de devenir jaguar.

Zacharie Collins

Moncton