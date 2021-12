Une scène révoltante

Je suis à la fois attristée et révoltée par les références à l’Holocauste qui ont été faites lors de la «marche de célébration» à Fredericton le samedi 18 décembre.

L’utilisation par les membres des étoiles jaunes et le lien suggéré entre ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner et le génocide de six millions de personnes étaient offensants, égoïstes et franchement racistes.

En comparant un meurtre sanctionné par l’État à la situation qu’ils ont eux-mêmes choisie, les membres du rallye ont minimisé les horreurs de l’Holocauste, un acte qui est en soi raciste, car il ne tient pas compte des expériences racistes d’un groupe ethnique.

Ils ont également fait preuve d’un mépris total envers les membres de notre communauté juive et d’autres personnes qui pourraient être traumatisées par la vue de symboles associés à la haine et au racisme.

C’est une chose d’avoir sa propre opinion, c’en est une autre de rabaisser, blesser et minimiser les tragédies d’autrui. Ceux qui portaient des étoiles jaunes ce jour-là ne devraient pas seulement avoir honte, ils devraient aussi prendre le temps de prendre un livre d’histoire et d’apprendre l’impact de l’ignorance plutôt que d’essayer de la reproduire.

Manju Varma, Ph.D.

Commissaire concernant le racisme systémique N.-B.