Le silence pour faire contrepoids à la folie des armes

Ce 25 décembre 2021, je suis seul et le jour se lève dans une lumière teintée de poudrerie. La nature respire l’air froid de l’hiver qui débute.

Et je pensais en lisant l’histoire de Gandhi, que seul le silence peut faire contrepoids à la folie des hommes qui se servent de leurs grandes découvertes pour se mesurer et se menacer.

Gandhi, cet homme unique, qui pendant quarante ans a pu tenir dans sa main un peuple de 400 millions d’hommes qui réclamaient leur liberté, sans jamais se livrer à la violence. Gandhi, un homme fragile, dont la santé tenait à un fil, a manifesté une puissance unique et préservé tout un peuple de l’injustice et de la violence, parce qu’il écoutait le silence en lui. C’est dans le silence que les débats peuvent se dépasser, car, dans le silence, on apprend mieux la dignité humaine. C’est justement ce que voulait Gandhi. Il ne voulait pas que son peuple parvienne à la liberté illusoire par la haine, la violence et la vengeance.

Pour nous aussi,il est absolument indispensable, si nous voulons garder notre équilibre, en espérant la fin de la Covid-19. Oui, il est indispensable de revenir continuellement au silence intérieur qui nous habite. Nous ferons une œuvre très utile à notre monde bouleversé par la pandémie, en écoutant comme Gandhi, notre petite voie qui ne cesse de parler à celui qui sait écouter. Nous pourrions tous, très aisément, nous rencontrer comme frères et soeurs, dans la mesure de consentir à écouter ce trésor du silence qui nous habite tous et toutes. Le silence nous permet d’apporter au monde ce ferment de paix qui seul peut nous sauver.

Léon Robichaud

Inkerman