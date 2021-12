Bonne lecture!

Pendant la trop longue et cruelle pandémie, pour les amoureux de la lecture, je crois bien, malgré tout, qu’ils ont pu y consacrer plus de temps à lire des œuvres littéraires de leurs auteurs préférés et ainsi vivre de précieux moments. Sans vouloir moindrement me vanter, je me compte parmi ce groupe!

Par cette lettre, je veux me limiter à dévoiler un seul des nombreux titres qui m’a particulièrement interpelé. Il s’agit d’une œuvre rédigée par Eugène LeBlanc, de Shédiac, et publiée par Les Éditions de l’Acadie. Le livre est évocateur, Un été à la baie de Shédiac.

Ce psychologue clinicien à la retraite m’a tout simplement émerveillé par sa joie de vivre près des côtes. Pour lui et son épouse, la nature leur semble être une sorte de paradis terrestre. Tout en parcourant chacune des 165 pages, j’ai vu un couple heureux, un observateur très positif des personnes et des endroits qu’il a rencontrés au cours de quelques mois. En effet, on n’y trouve rien de négatif sur les personnes rencontrées ce qui est absolument contraire à ce que l’on peut lire ou entendre dans certains médias depuis les dernières années. Il en est de même sur les endroits visités.

Presqu’à chaque page, j’ai appris le sens de plusieurs vieux mots acadiens qu’on a employés dans le passé et que certaines personnes utilisent heureusement encore de nos jours. Vive aussi le passé au présent!

Vraiment, pour les personnes savourant la lecture, elles en profiteront pour se procurer cette magnifique œuvre littéraire, la lire et l’apprécier. Peut-être deviendront-elles encore plus amoureuses des multiples beautés naturelles situées dans notre province ou seront-elles portées à être davantage positives envers chacune personne rencontrée. Rappelons un simple fait. La paix et la bonne entente sociales sont des éléments humains très fragiles à maintenir.

Étant donné que la pandémie n’est pas encore disparue de nos vies, ce livre vous fournira peut-être plus d’espoir vers sa disparition.

Heureuse année à chaque lectrice et lecteur de l’Acadie Nouvelle.

Alcide F. LeBlanc

Moncton