Prompt rétablissement

Nous avons appris la triste nouvelle concernant la COVID-19 et nous tenons à vous souhaiter un prompt et complet rétablissement. Les gens ont beau avoir des différends d’opinions à propos de vos décisions et de vos prises de positions, il n’en demeure pas moins que vous avez droit à notre respect pour avoir subi cette épreuve en étant au service de la population.

Nous en profitons pour souhaiter à tous nos élus, de quelque parti qu’elles et qu’ils soient, une Bonne Année 2022 et le respect qui leur revient, et qui ne leur est pas toujours manifesté.

Sachez que la très grande majorité des gens apprécient vos sacrifices et votre travail.

Thérèse et Edouard Allain

Fredericton