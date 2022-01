Un cas idéal qui répond aux besoins de la province et des francophones

Dimanche 9 janvier au Téléjournal Atlantique de 18h, une information a particulièrement attiré mon attention. Il s’agit d’un couple français avec trois enfants qui se trouve dans une situation difficile. La jeune famille de Malik Boudechicha est venue au N.-B. avec un permis de travail dans la restauration. Une fois ce permis échu, elle demande le statut de résidents permanents et elle attend une réponse d’Immigration Canada depuis un an et demi. Et c’est là que j’ai de la difficulté à comprendre!

En ces temps de pandémie, tout le pays vit une pénurie de main-d’œuvre, le N.-B. a beaucoup de difficultés à attirer des immigrants et particulièrement des immigrants francophones.

Richard Saillant, économiste acadien, ne cesse de répéter que la province, la plus vieillissante au pays, n’aura de salut que par l’immigration.

Dans le cours de géographie que j’enseignais, dans le module concernant la démographie, il était clairement indiqué que pour corriger le problème de vieillissement au Canada, il y avait deux solutions, soit augmenter le taux de natalité et (ou) le taux d’immigration. Le taux de natalité n’ayant pas augmenté, il ne reste que la solution de l’immigration. Nous voici en présence d’un jeune couple francophone avec trois jeunes enfants, prêts à travailler dans des domaines où la demande est grande. Un cas idéal qui répond aux besoins de la province et plus encore du côté francophone.

Ce couple a besoin d’aide et là je verrais une intervention de la SANB dont l’un de ses rôles est de veiller aux intérêts de la communauté francophone de la province.

Voilà une belle cause à défendre auprès d’Immigration Canada, selon moi, soit par le président de la SANB Alexandre Cédric Doucet ou par Julie Gillet, représentante du Sud-Est, qui est immigrante elle-même.

En les aidant à obtenir un visa d’immigrants permanents, la province et sa francophonie en ressortiraient gagnantes!

Claude Soriano

Dieppe