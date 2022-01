En prenant la bonne décision, un monde nouveau peut surgir

En me rendant réconforter une connaissance soumise au protocole sanitaire, je pensais à ma fin dernière, moi, octogénaire. Et cette fin dernière, elle porte le nom de «mort».

La mort, c’est un personnage qui n’existe pas, puisque personne ne voit la mort. Ce que nous voyons, c’est un cadavre. Le cadavre n’est pas le corps, il n’a que les apparences du corps.

Le corps porte en lui des fonctions, des mouvements et une vie qui n’existe pas chez le cadavre.

Par notre corps, nous ne sommes qu’une courte durée, un souffle, un point dans l’univers. Le corps, même s’il est le plus fragile des êtres vivants, c’est ce qu’il y a de plus précieux pour chacun de nous.

La vie, c’est la fonction des organes: quand un organe fonctionne, c’est la vie et quand un organe cesse de fonctionner (arrêt du coeur), c’est la mort.

Les personnes que j’accompagne en fin de vie me posent toujours les mêmes questions, qu’elles se disent croyantes ou non: «Comment croire que les morts demeurent vivants après leur mort? Est-on certain de vivre après notre mort? Qui nous prouve qu’il y a encore une vie après la mort?»

Pour mieux comprendre, je me suis mis à lire de nombreux livres qui traitent de la mort et à consulter ceux et celles qui croient ou ne croient pas qu’il y a une vie après la mort.

Parmi ces nombreux auteurs, une réflexion de Maurice Zundel a attiré mon attention depuis quelques années.

Se demander s’il y a une vie après la mort, c’est une question mal posée pour ce grand penseur et théologien. Pour lui, la véritable question, c’est d’être bien vivant avant de mourir.

Trop de gens, constate-t-il, vivent comme des morts avant de mourir. Ils sont en apparence vivants, mais comme morts en dedans d’eux-mêmes. Ils sont vivants en raison des énergies biologiques et des forces naturelles qui les portent.

Notre naissance nous a fourni un certain nombre de pouvoirs que nous devons prendre en main, pour les transformer, les libérer, afin de devenir une véritable personne, pleinement vivante.

Le mot «personne» vient du latin «personare», ce qui veut dire «raisonner à travers». Nous portons tous en nous ce pouvoir de faire «raisonner à travers» notre corps, une vie pleine et entière, une vie de partage et de solidarité.

«Raisonner à travers», c’est une vocation à se donner afin de triompher des forces cosmiques empruntées à la nature, pour que la véritable histoire de notre vie humaine puisse commencer.

Voilà la tâche à laquelle nous sommes tous appelés.

L’être humain que nous sommes, c’est l’animal le plus fragile, le plus désarmé, le plus incapable de se protéger lui-même. Pour survivre, il a besoin d’aide, celle que la science lui offre.

En ce temps de pandémie, il y a un outil nécessaire à notre survie: le vaccin.

Le temps est venu de choisir. C’est le moment où tout peut commencer ou finir! On n’entre pas en santé ou en maladie comme on entre dans un musée.

On devient malade ou en bonne santé.

Face à la COVID-19, nous sommes aussi nus qu’une huître sans coquille, mais nous sommes pourvus d’un moyen pour nous protéger: le vaccin.

Ne pas utiliser le vaccin, c’est un affreux gaspillage. Refuser le vaccin, c’est comme attacher les ailes d’un oiseau.

En prenant la bonne décision, à Noël prochain, nous pourrions danser, sauter et courir vers l’avenir que nous rêvons, celui de la liberté, de reprendre nos contacts humains en toute sérénité.

En prenant la bonne décision, un monde nouveau peut surgir. À nous de le faire naître.

Léon Robichaud

Inkerman