La COVID-19 atteindra ses objectifs

Qu’on l’admette ou non, le Canada, comme la planète tout entière, est engagé contre une pandémie qui ressemble, sous certains regards, à la Première Guerre mondiale et même à la Deuxième.

En effet, lors du premier conflit mondial, de 1914 à 1918, le nombre de soldats canadiens ayant perdu la vie en quatre ans s’élève à près à 67 000. Lors du second conflit, de 1939 à 1945, le nombre de soldats canadiens ayant perdu la vie était beaucoup moins, soit 42 000.

Rappelons immédiatement le nombre de mortalités au Canada depuis l’apparition de la COVID-19. Il dépasse les 42 000.

En d’autres mots, sur une période d’environ deux ans, la COVID-19 a fait autant de décès au pays que la Deuxième Guerre mondiale a causé chez nos soldats de 1939 à 1945. En d’autres mots, nous sommes en guerre, une guerre que nous allons perdre si la tendance se maintient.

Dans notre province, comme ailleurs au Canada et dans le monde, certaines personnes s’opposent catégoriquement à recevoir le vaccin sous prétexte que la COVID-19 n’est qu’un mensonge, une fausseté sociale et gouvernementale, une propagande lamentable. Plus grave encore, elles font des démonstrations publiques contre le vaccin et menacent même les gens qui se rendent aux cliniques de vaccination.

Je ne sais pas si cela est vrai ou faux, mais je me suis laissé dire qu’il y aurait dans notre propre province au moins une personne assez renommée ayant annoncé qu’elle ne tolérerait pas dans la salle des spectateurs vaccinés! Je n’ose pas le croire!

Passons à un tout autre sujet. Si les opposants aux vaccins de même que les protestataires contractaient la COVID-19, quelles seraient leurs réactions dans l’éventualité où les autorités publiques, médicales et infirmières leur annonçaient leur refus des traitements gratuits?

Dans notre société actuelle, et cela plus que jamais, il existe trois grands et graves problèmes: l’orgueil et l’ego gonflés, le mensonge devenu un substitut à la vérité et la violence sous toutes ses formes: physique, linguistique ou politique.

Avec une telle planète, la COVID-19 atteindra ses objectifs.

Alcide F. LeBlanc

Moncton