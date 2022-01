Nous sommes en crise et non en guerre

Je lis régulièrement avec plaisir les opinions de M. Alcide F. LeBlanc publié dans votre journal. Dans son opinion du 14 janvier, il a fait des comparaisons entre les tragédies des deux grandes guerres mondiales et la présente crise sanitaire liée à la COVID-19. Je dois communiquer mon désaccord total avec toutes les comparaisons entre la pandémie et les grandes guerres.

Le courage, la bravoure et l’ampleur du sacrifice de nos soldats durant les Première et Seconde Guerres mondiales ne sont pas comparables avec quoi que ce soit et ceux-ci sont sans égal. Essayer de faire une comparaison entre nos efforts communs contre une crise sanitaire et celle d’une guerre mondiale ou même tout simplement essayer d’apporter certaines ressemblances ne fait que venir minimiser l’accomplissement historique de nos soldats durant les deux grandes guerres.

Plus de 650 000 jeunes canadiens ont bravement combattu durant la Première Guerre mondiale sur une population canadienne à l’époque d’environ 8 000 000 d’habitants. Plus de 66 000 d’entre eux ont perdu la vie et plus de 172 000 autres ont été blessés. Plus de 1 000 000 jeunes canadiens ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale sur une population canadienne à l’époque d’environ 12 000 000 d’habitants. Plus de 45 000 d’entre eux ont perdu la vie et 55 000 autres ont été blessés. Je vous rappelle que ces braves combattants étaient très largement de jeunes volontaires qui ne pratiquaient pas normalement le métier de soldat, mais qui ont choisi de s’enrôler malgré le risque incroyable.

On va s’en sortir de cette pandémie non en faisant la guerre, mais en suivant calmement les mesures sanitaires et en se protégeant avec le vaccin.

Etienne L.L. Gaudet, CD

Capitaine (retraité)

Dieppe