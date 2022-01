Premier vaccin: «il n’est pas trop tard!»

Samedi, à minuit, le Nouveau-Brunswick entre dans la phase 3 de son plan pour l’hiver.

Jusqu’au 30 janvier, nous devrons modifier nos habitudes, afin de ne pas accentuer la pression sur notre système de soins de santé.

Les deux dernières années de pandémie de COVID-19 ont mis notre système à rude épreuve. Il est maintenant au bord du gouffre.

Le passage à la phase 3 ne nous permettra pas d’améliorer la situation sur-le-champ. Mais en agissant maintenant, nous pouvons espérer atteindre les objectifs fixés par Santé publique et soutenir nos travailleurs de la santé en première ligne.

Si vous n’avez pas encore reçu votre première dose, je vous encourage fortement à le faire dès maintenant – il n’est pas trop tard! Nous savons que les personnes adéquatement vaccinées jouissent d’une bien meilleure protection contre le variant Omicron. Toutes les personnes de 18 ans et plus peuvent désormais obtenir une dose de rappel. J’invite toutes les personnes qui n’ont pas encore pris rendez-vous pour obtenir une dose de rappel à le faire maintenant, afin de réduire leur risque d’hospitalisation. La dose de rappel est particulièrement importante pour les personnes de 50 ans et plus, qui courent un plus grand risque de maladie grave.

Au cours des deux dernières semaines, le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 n’a cessé d’augmenter, et cette tendance devrait se poursuivre pendant les prochains jours.

Comme l’indiquent les prévisions dévoilées plus tôt cette semaine, si nous ne faisons rien, le nombre d’hospitalisations pourrait dépasser 200 d’ici la fin du mois. Or si nous réduisons tous nos contacts de 30% pendant les 15 prochains jours, nous pouvons faire passer ce nombre de 220 à environ 150.

Cette situation représenterait tout de même un défi majeur pour notre système de santé, mais elle serait beaucoup plus facile à gérer que l’autre possibilité.

Pendant la phase 3, nous devons tous limiter nos contacts aux membres de notre ménage, c’est-à-dire les gens avec qui nous vivons. Au besoin, vous pouvez élargir votre bulle d’un seul ménage de manière à inclure une aidante ou un aidant qui subvient aux besoins d’un membre de votre ménage; une personne qui a besoin de votre soutien, comme un membre de votre famille ou une personne qui vit seule, ou un enfant d’un autre ménage, à des fins de services de garde informels ou de soutien à l’éducation en ligne.

Veuillez conserver les mêmes membres au sein de votre bulle. Si vous devez l’élargir pour des besoins de soutien, assurez-vous qu’elle est formée des mêmes personnes pendant toute la phase 3.

Santé publique a recommandé de passer à cette phase, car les enjeux sont cruciaux. La mise en place de mesures pour réduire les contacts est notre seul espoir de limiter la propagation de la COVID-19.

Il est maintenant clair que le variant Omicron est beaucoup plus transmissible que les autres variants du virus. Entre les tests PCR et les tests de dépistage rapide signalés, nous recensons environ 1 000 nouveaux cas par jour. Et nous savons qu’il y en a beaucoup plus.

Pendant la phase 3, les rassemblements publics sont interdits et les centres de divertissement, les gymnases, les spas et les salons doivent cesser leurs activités. Les restaurants peuvent seulement offrir le service au volant, des mets à emporter et la livraison. Les rassemblements religieux sont uniquement permis en ligne, à l’extérieur ou si les fidèles demeurent dans leur véhicule.

Les activités sportives avec des personnes ne faisant pas partie de la même bulle sont interdites, que ce soit pour les parties, les compétitions ou les entraînements. Les activités sportives individuelles pratiquées à l’extérieur comme le ski, le patin ou la motoneige sont permises, pourvu que les participants respectent la distanciation physique avec les personnes ne faisant pas partie de leur bulle. La capacité des bâtiments qui accueillent les personnes pratiquant des sports de plein air, tels que les pavillons de ski et les abris pour se réchauffer, est limitée à 50%, et l’on ne peut y servir de nourriture et de boisson.

Les commerces de détail peuvent demeurer ouverts avec une capacité de 50%, et la distanciation physique doit être maintenue. L’ouverture de ces commerces est permise, car en général, les gens n’ont qu’un bref contact entre eux lorsqu’ils font leurs courses, ce qui réduit le risque de transmission. Il est recommandé d’utiliser le service de ramassage à l’auto ou de livraison et de désigner une personne du ménage pour faire les courses, dans la mesure du possible, afin de réduire davantage les contacts.

Je reconnais que ces mesures peuvent sembler rigoureuses, mais elles sont nécessaires compte tenu de la gravité de la situation. Le système de santé doit être fonctionnel et capable de nous prendre en charge au besoin. Les accidents de la route et les crises cardiaques continuent de se produire, même si le système de soins de santé est submergé par les cas de COVID-19.

Notre province ne doit pas en arriver au point où des gens meurent, alors que leur vie aurait pu être sauvée si l’hôpital avait disposé de lits et de personnel pour s’occuper d’eux.

Nous devons tous agir ensemble pour protéger notre système de soins de santé et limiter l’impact de cette crise.

Dre Jennifer Russell

Médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick